Целью мероприятия является углубление знаний по истории России и развитие интереса к региональному наследию.

9 апреля в музейном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника состоится региональный конкурс знатоков отечественной истории «Героика Российской державы». Организаторы — Министерство молодежной политики Владимирской области и учебно-методический центр «Авангард».В конкурсе выступят по одной команде от каждой муниципальной территории — победители муниципального этапа среди учащихся 8–11 классов и студентов СПО. Участникам предстоит три тура по истории городов Золотого кольца и материалам, посвященным юбилею Александра Суворова.Победителям и призерам вручат кубки, медали, дипломы и памятные подарки. Все участники получат сертификаты, руководители команд — благодарственные письма.