Владимирская область продолжает активно развивать жилищное строительство. В прошлом году регион на 6% перевыполнил план по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строители сдали 4 385 жилых домов общей площадью 956,9 тысячи квадратных метров. При этом объемы ввода многоквартирного жилья выросли на 12% по сравнению с 2024 годом — появилось 52 дома площадью 234,9 тысячи квадратных метров.Власти нацелены сохранить высокие темпы: в 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров недвижимости. Это поможет большему числу жителей улучшить жилищные условия — в том числе с господдержкой.За прошлый год по госпрограмме обеспечения доступным жильем муниципалитеты получили субсидии на 2,7 миллиарда рублей. Благодаря этому 88 квартир приобрели для нуждающихся граждан и привлечения кадров в бюджетную сферу. Также к земельным участкам многодетных семей подвели 20 км инженерных и транспортных сетей (всего подключили 213 участков). 385 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий (среди них — молодые, многодетные семьи и работники бюджетной сферы). 171 многодетная семья оформила льготную ипотеку по совместной программе области и АО «ДОМ.РФ».