Паводок на Клязьме затопил дороги и участки.

Администрация города порекомендовала жителям не ездить в садовые товарищества «Связист» и «Омшанское».Временно исполняющий полномочия главы проинспектировал зону бедствия. В «Связисте» зафиксирован размыв дамбы. Ее укрепили мешками с песком и перекрыли въезды.Часть дачников отказывается эвакуироваться . В «Омшанском» несколько семей живут постоянно и не желают переезжать в пункты размещения.По данным МЧС на 7 апреля, подтоплены 232 приусадебных участка, 8 участков дорог и 5 мостов. Синоптики предупреждают о возможном новом подъеме воды в ближайшие трое суток.