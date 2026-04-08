Тенденция к снижению заболеваний сохраняется, за исключением детей.

По данным медслужб, эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям в регионе в последние семь дней остается стабильной.По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась во всех возрастных категориях, за исключением детей 7–14 лет, где зафиксирован рост.Вирусный фон представлен респираторно‑синцитиальными вирусами, метапневмовирусами, риновирусами, бокавирусами, сезонными коронавирусами и парагриппом четвертого типа.Около 92,5% случаев протекали как ОРВИ, остальные 7,5% — в форме внебольничной пневмонии.