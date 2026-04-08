Реализация запланирована на 2027 год.

С апреля по июнь Владимирская область участвует в VI всероссийском голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Объекты, выбранные жителями, модернизируют или построят в 2027 году. В 2026 продолжится благоустройство смотровой площадки «Венец» в Вязниках.«Венец» — самая высокая смотровая точка Вязников с видом на Клязьму и заливные луга. В 2025 году там завершили первый этап работ: убрали больные деревья, проложили брусчатые дорожки и установили арт‑объекты. Одним из новшеств стала деревянная фотозона с рамой, которая лаконично вписалась в парк и привлекает жителей и туристов.В текущем году благоустройство «Венца» продолжится. Впереди – установка арт-объектов, высадка туй и обустройство современной детской площадки. Также в числе приоритетных проектов благоустройства на 2026 год, за которые в прошлом году проголосовало более 147 тысяч жителей региона. Речь идет о пешеходных зонах, парках и дворовых площадках во Владимире, Гусь‑Хрустальном, Муроме, Александрове, Суздале и других муниципалитетах.