Торжественное мероприятие посетили около четырехсот человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла...

В преддверии Великого праздника Дня Победы на территории Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве столичные полицейские для ветеранов провели концерт и развернули тематическую ретро-площадку под открытым небом.В мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов, а также секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев.«Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты, воевали не щадя своей жизни. Без сна и отдыха они работали на заводах и в госпиталях. Горели в танках, мерзли в окопах, тонули на переправах, прикрывали собой фронтовых друзей. Для всех нас они - пример благородства и подлинного патриотизма. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, перед теми, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде и был замучен в концлагерях. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. В этом празднике гордость, радость и скорбь», - сказал генерал-майор полиции Сергей Плахих.Минутой молчания участники мероприятия почтили павших, и тех ветеранов, кто не дожил до наших дней.Помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов обратился к присутствующим ветеранам и поблагодарил их за передачу жизненного и служебного опыта молодым сотрудникам. «Выходя на пенсию, ветераны не уходят из МВД, и на сегодняшний день - это незримый фронт, главной задачей которого является участие в предупреждении преступлений и правонарушений. Второе гуманитарное направление - профилактика среди несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и поставленных на учет.Большой вклад ветеранов - это мудрость, знания. Именно поэтому, значительное количество ветеранов становятся наставниками молодых сотрудников», - подчеркнул помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов.В этом году торжественное мероприятие посетили около четырехсот человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, а также члены ветеранского актива органов внутренних дел города Москвы.Для гостей была развернута полевая кухня, участники военных кружков представили реконструкцию «Привал бойцов». Полицейские организовали выставку военного оружия, музей «Московский транспорт» представил экспонаты - машины времен войны. Звучала музыка военных лет. В кузове полуторки играл баянист. Также гостей встречал Оркестр московской полиции. На открытой танцплощадке проходило выступление артистов в костюмах эпохи военных лет. В концертном зале зрителей ожидал праздничный концерт.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве