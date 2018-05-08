Мужчина за денежное вознаграждение на определенный срок регистрировал приезжих в своей квартире, однако вскоре снимал их с регистрации...

Сотрудники полиции установили, что мужчина оформлял временную регистрацию за денежное вознаграждение.В ОМВД России по району Вешняки обратились сотрудники Центра государственных услуг и сообщили, что мужчина, будучи собственником квартиры, расположенной в одном из домов на улице Молдагуловой, зарегистрировал по указанному адресу 57 человек.Сотрудники полиции установили, что 53-летний житель столицы разместил в сети Интернет объявление об оформлении регистрации сроком от трех месяцев до года в квартире одного из домов на улице Молдагуловой за денежное вознаграждение в размере от 5 до 48 тысяч рублей.В настоящий момент полицейские установили пятерых потерпевших, которые с конца 2017 года встречались с подозреваемым на Вешняковской улице и передавали ему денежные средства за регистрацию на определенный срок. Получив деньги, злоумышленник раньше срока снимал зарегистрированных им людей с учета.В ходе проверки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого по месту жительства.Дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73