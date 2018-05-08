Более 20 учеников общеобразовательной школы в Черкассах во вторник одновременно потеряли сознание, свыше 40 человек госпитализированы с симптомами отравления.

Более 20 учеников общеобразовательной школы в Черкассах во вторник одновременно потеряли сознание, свыше 40 человек госпитализированы с симптомами отравления, передает ТАСС.Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по Черкасской области, 8 мая в 9:15 на пульт дежурного поступило сообщение о госпитализации троих детей, потерявших сознание во время линейки в 8-й общеобразовательной школы Черкасс. Через два часа в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка.По другим данным, во время школьной линейки 22 ученика одновременно потеряли сознание. Об этом сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко. "Была в школе линейка. По последним данным, плохо стало 22 ученикам. Дети потеряли сознание". Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.Пока точная причина отравления не установлена. По предварительным данным, речь идет об отравлении неизвестным веществом.В настоящее время учебное заведение закрыто. Сотрудники спасательных служб обследуют территорию и помещения школы на предмет наличия опасных веществ, ведется работа по исследованию радиационного фона.