Один исследователь услышал, что в Африке обитает племя, у женщин которого влаг*лища - 8 см в ширину и 30 в длину. Его это очень аинтересовало,
и он отправился на поиски этого племени. После долгих поисков он его все-таки нашел, его очень тепло встретили, и вождь пригласил его в свое жилище. И вот исследователь спрашивает:
- Скажи, о великий вождь, правда ли, что влаг*лища у ваших женщин - 8 см в ширину и 30 в длину?
- Да, это действительно так.
- Скажи, великий вождь, а как же вы с ними тогда сексом занимаетесь?
После этих слов вождь посмотрел на него как на идиота и ответствовал:
- Они растягиваются, мужик. Они растягиваются.
еще анекдот!