Молодой человек не справился с управлением

Молодой человек не справился с управлениемНа улице Лесная 26-летний костромич попал в ДТП на скутере. Он сел за руль без водительских прав.Как сообщают в пресс-службе Госатвоинспекции, авария произошла ночью в понедельник, 7 мая, около 22.50. В районе дома №13 а водитель не справился с управлением и въехал в бордюрный камень. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи.Правоохранители проводят проверку по данному факту.