Роскомнадзор снял блокировку с шести подсетей Google. Это более 3,7 миллиона IP-адресов. Блокировка была введена из-за запрета мессенджера Telegram. Роскомнадзор отметил, что IP-адреса Telegram из этих подсетей установлены и полностью блокируются.

Роскомнадзор снял блокировку с шести подсетей Google. Это более 3,7 миллиона IP-адресов. Блокировка была введена из-за запрета мессенджера Telegram. Роскомнадзор отметил, что IP-адреса Telegram из этих подсетей установлены и полностью блокируются.Подсети разблокированы для обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов, сообщает ТАСС. Мониторинг использования разблокированных сетей мессенджером Telegram будет продолжен.Telegram в России 13 апреля заблокировал Таганский суд Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. К процедуре блокировки Telegram надзорное ведомство приступило с 16 апреля. При этом под блокировку попали IP-адреса подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. При этом сбоить стал не только Telegram, но и сторонние ресурсы, использовавшие хостинги этих крупных компаний. В связи с блокировкой мессенджера Telegram в России пострадали около 400 интернет-ресурсов. На Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб по блокировке сайтов. Также были поданы первые иски в суд с требованием компенсации нанесенного ущерба.Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, который признал законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.