Празднование Дня Победы в России традиционно завершается каскадом салютов и фейерверков. В этот раз в честь этого события в Москве на 33 площадках прогремит свыше 80 тыс. залпов.

9 мая, в честь Великой Победы, праздничные салюты и фейерверки в Москве запустят с 33 городских площадок. Небо над вечерним городом украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.Традиция праздничных салютов в столице была заложена 5 августа 1943 года. Тогда в честь освобождения Белгорода и Орла салюты были организованы "подручными средства" – артиллерийскими расчетами гарнизона Кремля и войск ПВО. 9 мая 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне также был дан салют из 30 залпов из тысячи артиллерийских орудий. Каждый орудийный залп сопровождался направленным цветным лучом прожектора.В этом году над городом прозвучит более 80 тысяч залпов. Пиротехнические шоу начнутся в 22:00 и продлятся около пяти минут."Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек", — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.Помимо Парка Горького и парка Победы, фейерверки будут запущены в Сокольниках, в парках "Красная Пресня" и "Кузьминки", Таганском и Лианозовском парках, саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана и др. При этом единой стандартной программы нет. Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков.Откуда лучше всего наблюдать за самыми яркими салютами Победы?Самая первая и очевидная идея – отправиться в Парк Победы. Пожалуй, самая выгодная точка обзора действительно находится там, около монумента Победы на Поклонной горе. Там можно хорошо разглядеть не только сам салют, но и работу артиллерийских расчетов.Отличный вид на столичное небо, по которому россыпью вспыхивают фейерверки, также откроется на центральной смотровой площадке около МГУ. Оттуда можно будет увидеть сразу несколько салютов. Главный минус этого варианта лишь в том, что он всем известен и чтобы занять удобную позицию придется приехать заранее. В качестве альтернативы Воробьевым горам можно пойти на смотровую площадку у РАН, 9 мая и там наверняка будет людно.Насладиться салютом, а заодно и сделать эффектное селфи, можно на одном из мостов в центре Москвы. Идеально для этого подходит Большой Каменный мост, расположенный около Кремля. Недостаток этого варианта также заключается лишь в том, что он всем известен и придя в последний момент, сложно будет найти хорошую точку для обзора. Впрочем, можно найти альтернативные варианты и посетить в этот вечер другие мосты, с которых также хорошо виден салют – Крымский мост около Парка Культуры, Патриарший Мост около храма Христа Спасителя или мост "Багратион".Еще одна неожиданная идея, откуда можно хорошо рассмотреть салют – это Москва-река. У большинства организаторов речных прогулок по столице есть специальных предложения на 9 мая, которые помимо самой прогулки включают в себя развлекательную программу, а иногда даже и небольшой фуршет. Стоимость билета начинается с 2-2,5 тыс. рублей.Еще одна неожиданная идея, откуда можно хорошо рассмотреть салют – это Москва-река. У большинства организаторов речных прогулок по столице есть специальных предложения на 9 мая, которые помимо самой прогулки включают в себя развлекательную программу, а иногда даже и небольшой фуршет. Стоимость билета начинается с 2-2,5 тыс. рублей.