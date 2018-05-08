Во Владимирской области проходят мероприятия, приуроченные к Дню Победы.

В 2018 году вся Россия отмечает великую дату - 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и независимость нашей Родины против фашистской Германии и ее союзников.Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско‑германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз, что в итоге стало самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. Война, трагедией вошедшая в каждую советскую семью, окончилась победой СССР.По сложившейся традиции в преддверии праздника и в День Победы - 9 мая - по всей России проходят встречи ветеранов, торжественные мероприятия и концерты. К памятникам боевой славы, мемориалам, братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы. В церквях и храмах проводятся поминальные службы.В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы публикуем материалы о посвящённых празднику мероприятиях, статьи о наших дорогих ветеранах - участниках Великой Отечественной войны, фото- и видеоматериалы.В рамках Всероссийской акции МВД России "Я помню, я горжусь. Служу России!" полицейские Владимирской области рассказывают о своих родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны 1941-45 гг.