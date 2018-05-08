73 года назад, 8 мая 1945 года, в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

73 года назад, 8 мая 1945 года, в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.В апреле 1945 года советские войска замкнули кольцо вокруг Берлина, и перед немецко-фашистским военным руководством встал вопрос о сохранении целостности Германии. Однако генералитет германской армии хотел капитулировать только перед англо-американскими войсками и продолжить войну с СССР, - пишет7 мая 1945 года в Реймсе (Франция) в штабе командующего войсками западных союзников генерала армии США Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт о капитуляции Германии. Свои подписи под документом от имени германского верховного командования поставил начальник оперативного штаба Верховного командования вооружёнными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны — генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от СССР - представитель Ставки Верховного главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. В качестве свидетеля Акт подписал заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез.Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени. В документе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и её вооружённых сил.Со своей стороны Советский Союз считал, что единственным условием окончания войны является только безоговорочная капитуляция нацистской Германии. Иосиф Сталин был недоволен, что Акт о капитуляции был подписан во Франции, а не в столице Германии, и счёл подписание документа в Реймсе лишь предварительным протоколом.По настоянию руководства СССР, представители союзников повторно собрались в пригороде Берлина и 8 мая 1945 года подписали ещё один Акт о капитуляции Германии.Торжественная церемония его подписания проходила в здании военно-инженерного училища в специальном зале, который был украшен государственными флагами СССР, США, Англии и Франции.Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил подписали: заместитель Верховного главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий Жуков; начальник Верховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург; заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи под документом поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция).Процедура подписания безоговорочной капитуляции закончилась 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). После подписания нацистское правительство было распущено, а войска полностью сложили оружие.Дата официального объявления о подписании капитуляции - 8 мая — в Европе и Америке, 9 мая — в России, празднуется как День Победы.