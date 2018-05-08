Сначала во время парада с 9 утра до часу дня на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная Гора.
В праздничный день, 9 мая во Владимире движение будет перекрываться несколько раз. Сначала во время парада с 9 утра до часу дня на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная Гора. Объехать данный участок можно по федеральной автодороге М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.
Затем с 9.45 до 11.15 будет перекрыта улица Мира на участке от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской на период шествия ветеранов к мемориалу на Князь-Владимирском кладбище. Объезд предусмотрен по ул. Усти-на-Лабе.
И вечером с 21:00 до 23:00 снова перекроют проспект Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана.
В свою очередь сотрудники ГИБДД предупреждают, что все припаркованные автомобили на закрытых участках, вне зависимости от того, есть там парковка или нет, будут эвакуировать.