Сначала во время парада с 9 утра до часу дня на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная Гора.

В праздничный день, 9 мая во Владимире движение будет перекрываться несколько раз. Сначала во время парада с 9 утра до часу дня на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная Гора. Объехать данный участок можно по федеральной автодороге М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.Затем с 9.45 до 11.15 будет перекрыта улица Мира на участке от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской на период шествия ветеранов к мемориалу на Князь-Владимирском кладбище. Объезд предусмотрен по ул. Усти-на-Лабе.И вечером с 21:00 до 23:00 снова перекроют проспект Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана.В свою очередь сотрудники ГИБДД предупреждают, что все припаркованные автомобили на закрытых участках, вне зависимости от того, есть там парковка или нет, будут эвакуировать.