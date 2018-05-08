Прецедент в судебной практике: впервые агрегатора такси обязали выплатить компенсацию за гибель пассажирки в ДТП. Раньше ответственность за аварию нес только водитель и владелец такси.

Прецедент в судебной практике: впервые агрегатора такси обязали выплатить компенсацию за гибель пассажирки в ДТП. Раньше ответственность за аварию нес только водитель и владелец такси. Диспетчерские компании ссылались на то, что являются посредниками в заказе такси, и от выплат уклонялись.На этот раз родственники пассажирки, погибшей еще в 2014 году, дошли до Верховного суда. Он решил, что агрегаторы такси должны возмещать ущерб пассажирам в случае ДТП. В итоге дело направили на пересмотр. Родственники получат компенсации и от водителя, и от собственника машины, и от агрегатора такси — в общей сумме больше 4 миллионов рублей.По мнению экспертов, этот прецедент заставит агрегаторов тщательнее проверять водителей, которых они подключают к сервису."Да, в ряде городов, в том числе в Москве, проверяет наличие лицензий, но наличие лицензий — это не панацея. Помимо лицензий существует такая штука, как история водителя в плане аварийности, в плане административных правонарушений, связанных с нарушениями правил ПДД. Существует такая штука, как техническое состояние автомобиля, проверка которого в рамках техосмотра практически выродилась в фикцию", — объясняет Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России.