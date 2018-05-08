Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности известного приморского астролога Александр Ремпель оштрафован за предсказание о победе Владимира Путина: свой прогноз он обнародовал в предвыборный период.

Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности известногоприморского астролога Александр Ремпель оштрафован за предсказание о победе ВладимираПутина: свой прогноз он обнародовал в предвыборный период.Объясняя Роскомнадзору свои мотивы, Александр Ремпельпризнается: он понятия не имел о том, что астрологические прогнозы тожепубликовать нельзя."Меня Роскомнадзор оштрафовал за прогноз выборовпрезидента. Ей-богу я не знал, что есть ограничения на астрологическиепрогнозы. Кстати, я предсказывал победу Путина В.В., что и произошло", —сообщил Ремпель.Свое предсказание итогов выбора президента России, которыепрошли в марте 2018 года, астролог опубликовал в газете "Джентри",главным редактором которой он является, а также на своей странице в соцсети Facebook. Ремпель посвятилВладимиру Путину всего одно предложение – просто отметив, что в 2018 году онстанет президентомЮристы говорят, что в соответствии с законом о выборах втечение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещаетсяопубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатоввыборов и референдумов. Ремпель со своим предсказанием как раз попал в этотпромежуток. С одной стороны, получить штраф за астрологический прогноз забавно.С другой – это является прогнозированием результатов выборов, пояснили экспертыинформационному агентству PrimaMedia. Так что астрологу, скорее всего, придетсяраскошелится на 2,5 тысячи рублей.Александр Ремпель неоднократно выступал с политическимипрогнозами. В 2011 году он также предрекпобеду Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, а Дмитрию Медведевупообещал уход из политики к 2017-му. В 2017 году астролог "поставилкрест" на политической карьере Алексея Навального и сообщил, что человек стакой фамилией никогда не сможет стать президентом.Свой спор с Роскомнадзором Ремпель завершил угрожающимобещанием: составить для ведомства подробный астрологический прогноз.