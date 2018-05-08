Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности известного
приморского астролога Александр Ремпель оштрафован за предсказание о победе Владимира
Путина: свой прогноз он обнародовал в предвыборный период.
Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности известного
приморского астролога Александр Ремпель оштрафован за предсказание о победе Владимира
Путина: свой прогноз он обнародовал в предвыборный период.
Объясняя Роскомнадзору свои мотивы, Александр Ремпель
признается: он понятия не имел о том, что астрологические прогнозы тоже
публиковать нельзя.
"Меня Роскомнадзор оштрафовал за прогноз выборов
президента. Ей-богу я не знал, что есть ограничения на астрологические
прогнозы. Кстати, я предсказывал победу Путина В.В., что и произошло", —
сообщил Ремпель.
Свое предсказание итогов выбора президента России, которые
прошли в марте 2018 года, астролог опубликовал в газете "Джентри",
главным редактором которой он является, а также на своей странице в соцсети Facebook. Ремпель посвятил
Владимиру Путину всего одно предложение – просто отметив, что в 2018 году он
станет президентом
Юристы говорят, что в соответствии с законом о выборах в
течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается
опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов и референдумов. Ремпель со своим предсказанием как раз попал в этот
промежуток. С одной стороны, получить штраф за астрологический прогноз забавно.
С другой – это является прогнозированием результатов выборов, пояснили эксперты
информационному агентству PrimaMedia. Так что астрологу, скорее всего, придется
раскошелится на 2,5 тысячи рублей.
Александр Ремпель неоднократно выступал с политическими
прогнозами. В 2011 году он также предрек
победу Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, а Дмитрию Медведеву
пообещал уход из политики к 2017-му. В 2017 году астролог "поставил
крест" на политической карьере Алексея Навального и сообщил, что человек с
такой фамилией никогда не сможет стать президентом.
Свой спор с Роскомнадзором Ремпель завершил угрожающим
обещанием: составить для ведомства подробный астрологический прогноз.