Высказывания канадца Брайана Орсера с политическим подтекстом возмутили серебряного призера Олимпийских игр Илью Авербуха. По словам известного продюсера, до программ, поставленных Евгении Медведевой в России, новым хореографам фигуристки еще надо дорасти.

Высказывания канадца Брайана Орсера с политическимподтекстом возмутили серебряного призера Олимпийских игр Илью Авербуха. Пословам известного продюсера, до программ, поставленных Евгении Медведевой вРоссии, новым хореографам фигуристки еще надо дорасти.Канадский специалист, к которому перешла от Этери ТутберидзеЕвгения Медведева, критически высказывался о положении россиянки в команде. Помнению Ильи Авербуха, Орсеру не стоило бы давать комментарии до того, как онсам сделал что-то для Жени в качестве хореографа.Брайан Орсер ранее заявил, что Евгения в команде не имелаправа голоса и вынуждена была выполнять исключительно указания тренера. Авербухс этим категорически не согласен."Женя всегда присутствовала внутри постановок, всегдаее мнение влияло на программу. Если Орсер хочет еще раз поднять тему, чторусские – роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинатьсвою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всеххореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им ещерасти и расти", – заявил олимпийский призер.Прокомментировала уход Евгении Медведевой от прежнего тренераи призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова. Она не смогла ответить на вопроскорреспондента "Спорт Экспресс", почему фигуристки уходят от ЭтериТутберидзе (как стало известно, вслед за Евгенией тренера покинула и ПолинаЦурская). По словам, Тутберидзе и Медведева "были как мать и дочь".Но, видимо, в этой истории много подводных камней. Скорее всего, дело в большойконкуренции в группе.Как писали Dni.Ru, Орсер заявил, что даст Медведевойдвухнедельные каникулы, а когда она выйдет на лед, то сможет высказывать своемнение. "Ей нужно право голоса по поводу собственного катания. Мыобсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не былотакой роскоши. Она сказала мне, что раньше ей говорили: "Делаешь то-то,вот порядок твоих прыжков, вот их расположение", – цитирует icenetwork.comнаставника.Орсер, кроме спортивных достижений, известен скандалом,разразившимся в 1998 году. Брайан заявил, что он гей. Совершить каминг-аутфигуриста вынудили судебные дела с бывшим партнером. Орсер тогда заявил, чтоедва ли получал бы приглашения на ледовые шоу, если бы все знали о егосексуальной ориентации.