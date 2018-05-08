Высказывания канадца Брайана Орсера с политическим
подтекстом возмутили серебряного призера Олимпийских игр Илью Авербуха. По
словам известного продюсера, до программ, поставленных Евгении Медведевой в
России, новым хореографам фигуристки еще надо дорасти.
Высказывания канадца Брайана Орсера с политическим
подтекстом возмутили серебряного призера Олимпийских игр Илью Авербуха. По
словам известного продюсера, до программ, поставленных Евгении Медведевой в
России, новым хореографам фигуристки еще надо дорасти.
Канадский специалист, к которому перешла от Этери Тутберидзе
Евгения Медведева, критически высказывался о положении россиянки в команде. По
мнению Ильи Авербуха, Орсеру не стоило бы давать комментарии до того, как он
сам сделал что-то для Жени в качестве хореографа.
Брайан Орсер ранее заявил, что Евгения в команде не имела
права голоса и вынуждена была выполнять исключительно указания тренера. Авербух
с этим категорически не согласен.
"Женя всегда присутствовала внутри постановок, всегда
ее мнение влияло на программу. Если Орсер хочет еще раз поднять тему, что
русские – роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинать
свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех
хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им еще
расти и расти", – заявил олимпийский призер.
Прокомментировала уход Евгении Медведевой от прежнего тренера
и призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова. Она не смогла ответить на вопрос
корреспондента "Спорт Экспресс", почему фигуристки уходят от Этери
Тутберидзе (как стало известно, вслед за Евгенией тренера покинула и Полина
Цурская). По словам, Тутберидзе и Медведева "были как мать и дочь".
Но, видимо, в этой истории много подводных камней. Скорее всего, дело в большой
конкуренции в группе.
Как писали Dni.Ru, Орсер заявил, что даст Медведевой
двухнедельные каникулы, а когда она выйдет на лед, то сможет высказывать свое
мнение. "Ей нужно право голоса по поводу собственного катания. Мы
обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было
такой роскоши. Она сказала мне, что раньше ей говорили: "Делаешь то-то,
вот порядок твоих прыжков, вот их расположение", – цитирует icenetwork.com
наставника.
Орсер, кроме спортивных достижений, известен скандалом,
разразившимся в 1998 году. Брайан заявил, что он гей. Совершить каминг-аут
фигуриста вынудили судебные дела с бывшим партнером. Орсер тогда заявил, что
едва ли получал бы приглашения на ледовые шоу, если бы все знали о его
сексуальной ориентации.