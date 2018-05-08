Минский городской исполнительный комитет не согласовал заявку организаторов на проведение в столице Белоруссии Бессмертного полка. Люди с таким решением не согласны и все равно выйдут 9 мая с портретами своих предков.

Минский городской исполнительный комитет не согласовал заявку организаторов на проведение в столице Белоруссии "Бессмертного полка". Люди с таким решением не согласны и все равно выйдут 9 мая с портретами своих предков.Памятная акция в Минске пройдет в любом случае, хоть и под другим названием. Все желающие смогут прийти с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику.Представитель городских властей объяснила, чем обусловлено решение отказать в согласовании "Бессмертного полка", передает "". Она заявила, что по законодательству о массовых мероприятиях в Белоруссии "запрещено проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения".Напомним, что акцию "Бессмертный полк" в 2018 году поддержали больше сотни стран. Однако организаторы проекта в Минске получили от властей отказ в проведении шествия.Ранее белорусские чиновники сообщали, что они согласовали схожие акции "Беларусь помнит" и "Они сражались за Родину". Что касается марша "Бессмертный полк", то это мероприятие, по их словам, необходимо списывать в общегородское шествие.