На автоподходе к Крымскому мосту в Краснодарском крае успешно завершились испытания отечественного беспилотного транспорта - беспилотники проехали по участку федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь, ознаменовав тем самым завершение первого этапа проекта Караван.
<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-bespilotnye-avtomobili-doexali-do-krymskogo-mosta.html" target="_blank">Беспилотные автомобили доехали до Крымского моста</a> - На автоподходе к Крымскому мосту в Краснодарском крае успешно завершились испытания отечественного беспилотного транспорта - беспилотники проехали по участку федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь, ознаменовав тем самым завершение первого этапа проекта Караван.
[url=http://33live.ru/novosti/08-05-2018-bespilotnye-avtomobili-doexali-do-krymskogo-mosta.html]Беспилотные автомобили доехали до Крымского моста[/url] - На автоподходе к Крымскому мосту в Краснодарском крае успешно завершились испытания отечественного беспилотного транспорта - беспилотники проехали по участку федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь, ознаменовав тем самым завершение первого этапа проекта Караван.