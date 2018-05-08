На автоподходе к Крымскому мосту в Краснодарском крае успешно завершились испытания отечественного беспилотного транспорта — беспилотники проехали по участку федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, ознаменовав тем самым завершение первого этапа проекта "Караван".

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