Предприниматели Сургута продают тапочки с изображением воинов Великой Отечественной войны, а в Набережных Челнах на берегу Камы нашли обезглавленный труп мужчины. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Предприниматели Сургута продают тапочки с изображением воинов Великой Отечественной войны, а в Набережных Челнах на берегу Камы нашли обезглавленный труп мужчины. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Предприниматели Сургута накануне празднования Дня Победы, по данным местныхблогеров, начали продавать тапочки с изображением воинов Великой ОтечественнойВойны, сообщает Городские власти говорят, что это информационныйфейк. Советник мэра Сургута Александр Оверчукговорит, что такие тапочки могли продаваться в Брянске. Фото свитрины одного из магазинов было опубликовано в группе "ТипичныйСургут" социальной сети "ВКонтакте". Подписчики негодуют. Товарпо сто рублей за пару потихоньку расходится.Участнику квеста в Ростовеотрубили топором часть пальца, передает О происшествии рассказали в соцсетях. Очевидцы сообщили,что вызывать скорую помощь организаторы отказались и аптечки также на месте неоказалось. 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С льдиныих снимали при помощи веревки и лестницы-палки. Школьницы получили переохлаждениеи были госпитализированы. По предварительной информации, девочки решилипогулять по льду пруда, не предполагая, что это может быть опасно.В Волгограде 64-летний торговецконтрафактной одеждой не смог откупиться от правоохранителей,передает Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителяВорошиловского района, который подозревается в покушении на дачу взятки вразмере 25 тысяч рублей начальнику отделения городской полиции. На одном изрынков Дзержинского района мужчина торговал спортивной одеждой с незаконнонанесенными товарными знаками известных производителей. Этот факт вскрылисотрудники полиции в конце апреля. Сомнительный товар был изъят. Свою вину мужчинаполностью признал. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.В Башкирии 40-летний браконьерубил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу, сообщает СотрудникиРосгвардии задержали его за незаконный отстрел. Злоумышленники выявили во времяпрофилактического рейда совместно с госинспекторами по охране животного мираминэкологии на охотничьих угодьях общего пользования в Кушнаренковском районе. Рейдпроводится с 28 апреля на территории Бирского, Благоварского, Благовещенского,Кушнаренковского, Уфимского и Чишминского районов республики.В Башкирии "Газель"насмерть сбила пешехода на "зебре", пишет. ДТП произошло в Стерлитамаке. В аварии 66-летнийпенсионер получил смертельные травмы. Всего на дорогах Башкириизарегистрировали пять ДТП, в которых погиб один человек и травмировались восемь.