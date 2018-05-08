Станцию метро Нижняя Масловка запустят уже в декабре. Сейчас там начался монтаж и оформление платформ. Она станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который соединит Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, Савеловский вокзал и остановки наземного транспорта.

Станцию метро "Нижняя Масловка" запустят уже в декабре. Сейчас там начался монтаж и оформление платформ. Она станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который соединит Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, Савеловский вокзал и остановки наземного транспорта.Строительные работы на станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро не прекращаются даже в праздничные дни. Специалисты уже пробурили тоннели для поездов. Сейчас роют котлован для самой станции."Два тоннелепроходческих комплекса прошли. Затем будет разрабатываться грунт, и подниматься снизу вверх конструкция станции", — объясняет Константин Сысов, заместитель главного инженера тоннельного отряда №6 ОАО "Мосметрострой".На "Рубцовской" планируют построить большой транспортно-пересадочный узел. Главная изюминка проекта — мост через реку."Основной упор будет сделан на развитие улично-дорожной сети. Будет построен мост через Яузу, который будет соединять планируемую застройку с метро. Также планируется строительство многофункционального центра с торговлей для жителей района", — рассказывает Григорий Феофанов, заместитель управляющего директора компании по реализации ТПУ.Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро включает станции "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная". Протяженность отрезка более 11 километров. Специалисты вынесли почти все инженерные коммуникации и уже сооружают шахты, а также монолитные конструкции будущих станций. Первый отрезок от "Рубцовской" до "Авиамоторной" построят до конца 2019 года."Работа ведется в условиях достаточно сложной геологии. Здесь обводненные грунты, часто смешанные. Это могут быть известняки, пески. Но справляемся, применяем технику, учитываем опыт "Мосметростроя". Сложности решаем", — говорит Юрий Петрунин, заместитель директора по строительству дирекции метро-2 АО "Мосинжпроект".Станция "Нижняя Масловка" находится на северном участке Большого кольца. По словам экспертов, технологически станция готова почти на 100 процентов."Поезда, которые высаживают пассажиров на "Петровском парке", доходят до станции "Нижняя Масловка" и разворачиваются. Сейчас мы ее готовим непосредственно под пассажиров. Работы идут по графику. Мы планируем примерно в середине декабря эту станцию запустить в эксплуатацию", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.На "Нижней Масловке" также построят крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут переходить не только на другие линии подземки, но и на платформы Савеловского вокзала.