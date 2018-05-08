Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина в суде
борются за наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ. Очередное заседание
закончилось в пользу звездной пары. Знаменитости с огоньком отпраздновали это событие.
Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина в суде
борются за наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ. Очередное заседание
закончилось в пользу звездной пары. Знаменитости с огоньком отпраздновали это событие.
Московский городской суд оставил без изменений решение
Кунцевского суда по скандальному делу, вынесенное в пользу шоумена и Марины
Анисиной. Иск сестры бизнесвумен Светланы Романовой был отклонен.
После заседания влюбленные отправились в один из караоке
баров столицы, чтобы песнями и плясками отметить свой триумф. Марина и Никита отдохнули на всю катушку:
в своем Instagram шоумен опубликовал ролик, на котором фигуристка, почему-то босиком, поет ему хиты ушедшей эпохи. "Мы – белые розы в этой жизни, – ликуем от
явной, реальной победы и от победной тризны!" – поделился Джигурда в микроблоге.
Поклонники поздравили пару с победой, однако отметили, что у
Анисиной лучше получается кататься, нежели петь." Я
очень за вас переживала!Вы много перенесли, но все уже позади! С большой
Победой! 👏 Браво! Молодцы!!!👏👏👏☘️🍀☘️☀️💕🌷🌷🌷🌷🌷🧚♀️🧚🏿♂️🧚♀️☀️🎼🎹", "Мне
тоже кажется что я хорошо пою, когда выпью...", "Ааа..зачем???", "Шатунов
в шоке наверно🤔😂😂", – комментировали подписчики.
Добавим, что родственница Браташ не верит в подлинность
завещания, по которому все нажитое Людмилой отходит в собственность звездной
парочки. Романова утверждает, что актер изнасиловал ее сестру и намекает
на его причастность к смерти Людмилы. Джигурда отрицает эти
обвинения.Если суд признал завещание Браташ, то шоумен и фигуристка получат многомиллионное состояние бизнесвумен, а также недвижимость в России и за рубежом, сообщает StarHit.