Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина в суде борются за наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ. Очередное заседание закончилось в пользу звездной пары. Знаменитости с огоньком отпраздновали это событие.

Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина в судеборются за наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ. Очередное заседаниезакончилось в пользу звездной пары. Знаменитости с огоньком отпраздновали это событие.Московский городской суд оставил без изменений решениеКунцевского суда по скандальному делу, вынесенное в пользу шоумена и МариныАнисиной. Иск сестры бизнесвумен Светланы Романовой был отклонен.После заседания влюбленные отправились в один из караокебаров столицы, чтобы песнями и плясками отметить свой триумф. Марина и Никита отдохнули на всю катушку:в своем Instagram шоумен опубликовал ролик, на котором фигуристка, почему-то босиком, поет ему хиты ушедшей эпохи. "Мы – белые розы в этой жизни, – ликуем отявной, реальной победы и от победной тризны!" – поделился Джигурда в микроблоге.Поклонники поздравили пару с победой, однако отметили, что уАнисиной лучше получается кататься, нежели петь." Яочень за вас переживала!Вы много перенесли, но все уже позади! С большойПобедой! 👏 Браво! Молодцы!!!👏👏👏☘️🍀☘️☀️💕🌷🌷🌷🌷🌷🧚‍♀️🧚🏿‍♂️🧚‍♀️☀️🎼🎹", "Мнетоже кажется что я хорошо пою, когда выпью...", "Ааа..зачем???", "Шатуновв шоке наверно🤔😂😂", – комментировали подписчики.Добавим, что родственница Браташ не верит в подлинностьзавещания, по которому все нажитое Людмилой отходит в собственность звезднойпарочки. Романова утверждает, что актер изнасиловал ее сестру и намекаетна его причастность к смерти Людмилы. Джигурда отрицает этиобвинения.Если суд признал завещание Браташ, то шоумен и фигуристка получат многомиллионное состояние бизнесвумен, а также недвижимость в России и за рубежом, сообщает StarHit.