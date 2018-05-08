Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие готовы вернуться в сборную России, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира. Напомним, что из-за травмы игроки обороны Георгий Джикия и Виктор Васин не смогут помочь национальной команде на домашнем мировом первенстве.

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие готовы вернуться в сборную России, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира. Напомним, что из-за травмы игроки обороны Георгий Джикия и Виктор Васин не смогут помочь национальной команде на домашнем мировом первенстве.Как сообщает Sportbox.ru, главный тренер сборной России Станислав Черчесов лично встречался с братьями Березуцкими, чтобы убедить их сыграть на турнире. Армейские защитники ответили согласием. Напомним, что ранее Алексей и Василий объявили о завершении карьеры в национальной команде из-за проблем со здоровьем.