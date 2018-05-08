Бык настиг одного из участников фестиваля в Испании, не проявившего достаточной расторопности, после чего поддел его рогами и попытался затоптать, однако в дело вмешались организаторы мероприятия, сумевшие своевременно оттащить животное от пострадавшего.

Очевидцы сняли на видео неудачу, постигшую участника фестиваля, проходившего в минувшие выходные в муниципалитет Онтеньенте, расположенного в испанской провинции Валенсия.Мужчина, являвшийся участником традиционных забегов с быками, ежегодно разворачивающихся на городских улицах, не проявил достаточной расторопности.Бык догнал человека, поддел его рогами и попытался затоптать свою жертву. В дело вмешались организаторы мероприятия, в чья обязанности входит своевременно оттаскивать слишком проворного быка за веревку, накинутую на шею парнокопытного.В итоге животное удалось вернуть на место, а очевидцы эвакуировали пострадавшего, степень тяжести травм которого не уточняются.