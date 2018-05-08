Зажимают частные дома. В микрорайоне Юрьевец жители целой улицы оказались в центре строительной площадки. На территории, которая изначально планировалась только под малоэтажное строительство, стали вырастать новостройки до 8 этажей. Один из частных домов и вовсе оказался заблокированным возведённой многоэтажкой. Таким образом, люди теперь не могут попасть на свою же территорию. Кто разрешил так строить? Разбиралась Валентина Мартынова.

Зажимают частные дома. В микрорайоне Юрьевец жители целой улицы оказались в центре строительной площадки. На территории, которая изначально планировалась только под малоэтажное строительство, стали вырастать новостройки до 8 этажей. Один из частных домов и вовсе оказался заблокированным возведённой многоэтажкой. Таким образом, люди теперь не могут попасть на свою же территорию. Кто разрешил так строить? Разбиралась Валентина Мартынова.(мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская)-Он говорит: мне нужно замер сделать, что-то отснять и что-то такое сделать. Я говорю: простите, это частная собственность, вы что не видите? А он мне говорит: а я вам что, мешаю?Покой Полины Щербаковой уже несколько лет нарушает соседняя стройка. На её частной территории рабочие располагаются, как у себя дома, а сама строительная площадка полностью блокировала весь участок. В 2011 году семья купила здесь землю и построила дом с выходом на главную улицу, но:Полина Щербакова, собственник дома № 9 "Д": "Теперь этот проезд перекрыт забором строительной компании "ООО Владстрой". Эта территория - проезд - вошел в частную территорию застройщика и по большому счету выезжать и выходить мне теперь некуда".Всё началось с того, что строительная компания "Владстрой" выкупила несколько соседних участков земли. По генплану на них можно было строить только частные дома, но, как говорят жители микрорайона, директор компании Игорь Другов перевёл эту землю в другую категорию и начал возводить многоэтажку. Вот только чтобы "вписать" новостройку в этот небольшой клочок земли, нужно соблюсти расстояние до частных домов - не менее 20 метров. Вопрос решили просто, объясняет кадастровый инженер. По просьбе жителей, он недавно проводил на месте экспертизу. Выяснилось, что по документам, границы территории до изменения градостроительного плана и после - существенно отличаются.Артём Саутин, кадастровый инженер: "Вся эта территория была спроектирована, как коттеджная застройка, и люди построили дом с выходом на главную улицу. А в данный момент главная улица была аннулирована и вместо неё построен пятиэтажный дом. Документы заказчиков не соответствуют документу застройщиков пятиэтажного дома. То есть они разнятся".Полина Щербакова, собственник дома № 9 "Д": "По большому счёту здесь стёрли все красные линии, которые у меня были, администрация сейчас мне отвечает тем, что мой градостроительный план, действующий до 21 года, вроде как и не действует. И все эти красные линии, ну, бумажка и бумажка, нарисовали их вам и нарисовали".Более того, подозревают люди, разрешение на строительство выдавалось по заведомо ложным документам. На карте с данными топографии их дома были просто не отражены. Вместо десятка построенных жилых коттеджей на бумаге оказалось белое пятно. Видимо, по такому же принципу компании "Владстрой" разрешили и соседнюю стройку - буквально в трёх метрах от частных домов рабочие поставили забор и закладывают фундамент для восьмиэтажки.Олег Пронькин, житель дома № 9: "А наших домов нет! Их не существует для власти. Нам ответили, что депутаты приняли изменение в назначении этих участков и здесь теперь разрешённое строительство до 8 этажей".Теперь местные жители боятся за свою жизнь, особенно за детей! На этой улице в пяти коттеджах 14 малышей и школьников.Олег Пронькин, житель дома № 9: "Не далее как месяц назад вот на этой самой стройке они пытались грузить там плиты и строительная техника вывалилась сюда, на эту сторону, сломав забор. Если бы в это время проезжала машина или, ни дай бог, проходил человек, результат мог бы быть фатальным".А ведь против этой стройки ещё три года назад выступили все местные жители на общественных слушаниях, и подписали официальный документ, но мнение людей так и осталось на бумаге.Полина Щербакова, собственник дома № 9 "Д": "Подписи есть, письма есть но ничего не изменилось. Наше мнение просто не учитывается ни по одному из пунктов, которые были указаны".А сам директор компании "Владстрой" Игорь Другов, по словам людей, категорически избегает всех контактов с жителями. Видимо, примеру руководителя следует и коллектив. В офисе компании при виде нас специалист просто ушла из кабинета.- И вот так вчера вас тоже встретили?- Вчера здесь был секретарь. Но она сказала, что она не секретарь этой фирмы и не имеет права принять заявление. Здесь был инженер и вот девушка тоже была здесь.- Девушка, которая сейчас выскочила?- Да. Её зовут Евгения, мы однажды с ней общались, она именно из этой фирмы.Полина сейчас добивается справедливости в суде. Она требует признать незаконным решение о переводе земельных участков под малоэтажное строительство в иной статус. Чиновники ситуацию не комментируют, поскольку конфликт уже дошёл до суда. Между тем, по сведениям жителей, градостроительный план для чиновников, а после и проект для застройщика выполняла одна и та же фирма. Случайность это или нет? Люди просят разобраться в этом прокуратуру.