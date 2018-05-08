Владимир Путин во вторник, 8 мая, подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность председателя правительства. До этого кандидатура была одобрена в Госдуме. Ожидается, что в самое ближайшее время Медведев объявит о назначениях в рамках обновленного кабмина. Впереди у правительства огромное количество работы. Прежде всего, это реализация задач, поставленных главой государства в его послании Федеральному собранию, а также в указе о развитии страны до 2024 года. И касаются озвученные Путиным цели, по большей части, внутренней повестки, а значит, каждого из нас.

Владимир Путин во вторник, 8 мая, подписал указ о назначенииДмитрия Медведева на должность председателя правительства. До этого кандидатура была одобрена в Госдуме. Ожидается, что всамое ближайшее время Медведев объявит о назначениях в рамках обновленногокабмина. Впереди у правительства огромное количество работы. Прежде всего, этореализация задач, поставленных главой государства в его послании Федеральномусобранию, а также в указе о развитии страны до 2024 года. И касаются озвученныеПутиным цели, по большей части, внутренней повестки, а значит, каждого из нас."В соответствии с пунктом "а" статьи 83Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия АнатольевичаПредседателем Правительства Российской Федерации", – гласит текст указа.Распоряжение президента вступило в силу немедленно", – гласит текст указапрезидента.Кандидатуру пока еще исполняющего обязанности главыправительства Дмитрия Медведева Владимир Путин выдвинул спустя несколько часовпосле окончания инаугурации в понедельник, 7 мая. Но для назначения на постпредседателя кабмина одной лишь воли президента недостаточно. Карт-бланш на этодает Госдума, которая, в соответствии с Конституцией, одобряет или отклоняетпредложенного главой государства кандидата.Депутаты в целом положительно оценили итоги деятельностипрошлого правительства под руководством Медведева, которое работало с мая 2012года. Как отметил глава фракции единороссов Сергей Неверов, уходящий составкабмина сумел справиться с экономическим кризисом, начать реализацию важныхинфраструктурных проектов, в том числе строительство Крымского моста и космодромаВосточный, модернизацию БАМа и Транссиба. В итоге кандидату Медведева одобрилоподавляющее большинство парламентариев – 374 из 450.Главный вопрос теперь – состав нового правительства.Впрочем, завесу тайны Медведев приоткрыл еще в понедельник, когда озвучилличности будущих вероятных вице-премьеров. Вице-премьером по здравоохранению исоциальной политике может стать руководившая с 2013 года Счетной палатойТатьяна Голикова, вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики -Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и спорта Медведев может поручитьОльге Голодец, сельское хозяйство – полномочному представителю президента вЦентральном федеральном округе (ЦФО) Алексею Гордееву.Получить новую должность может и Виталий Мутко: его прочат ввице-премьеры по вопросам строительства. Первый заместитель руководителяаппарата правительства Максим Акимов может стать вице-премьером по транспорту,связи и цифровой экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов –вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу. Руководить аппаратомправительства по задумке Медведева будет Константин Чуйченко, занимающий с 2008года пост начальника контрольного управления президента. При этом должностьпервого заместителя председателя кабмина может достаться исполняющемуобязанности министра финансов Антону Силуанову.О назначениях федеральных министров узнаем уже в самомскором времени. Вполне возможно, что Дмитрий Медведев определится с ихкандидатурами уже на этой неделе. Как отметил Владимир Путин в своем выступлениина пленарном заседании Госдумы по поводу одобрения кандидатуры нового премьера,работы впереди – непочатый край, и на раскачку времени нет.Вполне вероятно, что, как в случае с возможнымивице-премьерами, в обновленном правительстве на постах федеральных министровбудут и те, кто уже трудился и хорошо зарекомендовал себя в прошлом составекабмина. Как отметил президент, Медведев и члены его кабмина последние полторагода активно работали над той программой, которая изложена в указе о развитии страныдо 2024 года. Было бы вполне логично, чтобы эта же команда реализовываланамеченные планы. Как и в любом другом деле, преемственность – один из ключевыхфакторов в достижении необходимого результата.Какие задачи стоят перед новым правительством? "В целомнаша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходовграждан", – сказал накануне глава государства в ходе встречи с членамиправительства. В целом, обновленному кабмину предстоит с головой уйти вовнутреннюю повестку. Внешние дела, несомненно, также важны, но на первый план вчетвертый срок Владимира Путина выходят несколько другие задачи.Их глава государства предельно четко определил еще в ходемартовского послания Федеральному собранию, а также в подписанном накануне указе"О национальных целях и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года". "Это и активная политикадемографического развития, рост численности населения, прорыв в технологиях инауке, повышение темпов экономического развития, доходов граждан, снижениебедности, изменения в образовании, здравоохранения, запуск крупныхинфраструктурных, транспортных и энергетических проектов, развитие Арктики,обновление городов и многое другое", – сказал президент в ходесегодняшнего заседания Госдумы.К концу шестилетнего срока главы государства средняяпродолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет, а к 2030 году – до80. Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, уровень бедностидолжен снизиться в два раза. Жилищные условия должны улучшить миллионы семей,чему поспособствует ставка по ипотеке, которая должна упасть до историческогоминимума – ниже 8%. Необходимо вывести отечественное образование на лидирующиепозиции в мире, покончить с незаконными свалками, кардинально улучшитьгородскую среду. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявленныепрезидентом ориентиры носят стратегический характер и определяют развитиестраны на десятилетия вперед.Таким образом, приоритетом в деятельности второгоправительства Дмитрия Медведева станет внутренняя повестка, социальная сфера иэкономика. Безусловно, никуда не денется и внешняя политика. Россия, как иранее, продолжит занимать активную внешнеполитическую позицию, эффективноотстаивая свои интересы за рубежом. За последние годы Москва смогла добитьсявпечатляющих успехов: разгром исламистов в Сирии, укрепление отношений сазиатскими странами, прежде всего с Китаем, развитие стратегическогопартнерства с крупнейшими игроками на Ближневосточном геополитическом театре – Турциии Ираном. Россия, несмотря на санкции и давление Запада, смогла обеспечить себекрепкие внешнеполитические позиции. В том числе благодаря этому появиласьвозможность поставить во главу угла на ближайшие шесть лет решение внутреннихвопросов.Впрочем, что касается Запада и санкций, то и здесь тенденциявыглядит в целом благоприятной для Москвы. Как отметил ранее в беседе скорреспондентом Dni.Ru политолог Дмитрий Фетисов, последние соцопросы в странахЗапада показывают, что простые люди с уважением относятся к Владимиру Путину, аэто значит, что сами жители западных стран будут давить на своих политическихлидеров, на свои правительства с целью либо ослабления санкций, либо ихокончательной отмены.Таким образом, успехи во внешней политике дали возможностьактивнее действовать по внутрироссийской повестке. Достижение озвученныхпрезидентом целей вполне реально, тем более что на эти цели в ближайшие годыбудет выделена колоссальная сумма – 25 триллионов рублей.