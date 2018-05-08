Мастер бильярда из Уэльса Марк Уильямс выиграл чемпионат мира по снукеру, победив в финале обладателя четырех высших званий Джона Хиггинса со счетом 18:16. По ходу матча валлиец пошутил, что если выиграет, то даст интервью в голом виде. Сразу после победы он исполнил обязательство.

Мастер бильярда из Уэльса Марк Уильямс выиграл чемпионат мира по снукеру, победив в финале обладателя четырех высших званий Джона Хиггинса со счетом 18:16. По ходу матча валлиец пошутил, что если выиграет, то даст интервью в голом виде. Сразу после победы он исполнил обязательство.⚡️ “Mark Williams turned up to his press conference naked”https://t.co/Oa7sFdxgC5— BBC Sport (@BBCSport) 7 мая 2018 г.Мастер снукера, для которого нынешний титул стал третьим в карьере, пришел на традиционную пресс-конференцию после финала, обернув торс в полотенце, а когда сел за стол, то снял и его, сообщает Спортс.Ru. Общение с прессой проходило достаточно фривольно, но журналисты оценили жест 43-летнего валлийца аплодисментами.