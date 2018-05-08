Российская теннисистка Дарья Касаткина на турнире в Мадриде оказалась сильнее румынки Сораны Кырсти. Встреча второго круга завершалась в пользу россиянки со счетом 6:3, 6:1. На корте соперницы провели 1 час 2 минуты.

Российская теннисистка Дарья Касаткина на турнире в Мадриде оказалась сильнее румынки Сораны Кырсти. Встреча второго круга завершалась в пользу россиянки со счетом 6:3, 6:1. На корте соперницы провели 1 час 2 минуты.В 1/8 финала теннисистка из России сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и испанкой Гарбинье Мугурусой. Напомним, что призовой фонд турнира в Мадриде превышает шесть миллионов евро.