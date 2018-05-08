Таковы данные опроса «Левада-центра», при этом около половины респондентов заявили, что праздник вызывает у них чувство радости из-за победы в Великой Отечественной войне.

День Победы в этом году будут отмечать почти три четверти россиян. Таковы данные опроса «Левада-центра», при этом около половины респондентов заявили, что праздник вызывает у них чувство радости из-за победы в Великой Отечественной войне. На вопрос, как лучше всего было бы отметить День Победы, 42% ответили - «заботой о ветеранах войны», а 20% россиян убеждены, что лучший способ отметить праздник - путем «укрепления мира и ликвидации всех вооруженных конфликтов».