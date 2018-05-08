На главной сцене парка состоится праздничный концерт с участием танцевальных и песенных коллективов города.

9 мая в 12.00 Парк культуры и отдыха «Загородный» приглашает всех стать участниками программы «Спасибо за Мир!», в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На главной сцене парка состоится праздничный концерт с участием танцевальных и песенных коллективов города. Гости праздника смогут принять участие в поздравлениях у «Открытого микрофона» и конкурсе семейного рисунка «Мир без войны». В этот день пространство парка превратиться в весеннюю музыкальную эстраду, где любой желающий сможет поздравить всех с праздником и даже исполнить песню военных лет. Гости праздника смогут научиться складывать из бумаги голубей, бумажные пилотки и изготовить из ткани красные маки в память о погибших на войне. Кроме того, будут работать интерактивные площадки: «полевая почта», где дети смогут написать свое письмо герою о своих достижениях, и «полевой госпиталь» в котором медработники научат ребят оказывать доврачебную медицинскую помощь. Кульминацией события станет традиционный «запуск бумажных голубей», как символа памяти и благодарности солдатам, погибшим за спасение нашей Родины.