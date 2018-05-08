Крым придется вернуть Украине. России просто некуда деваться – в противном случае государство просто развалится. Украинские СМИ восторженно подхватили рассуждения российского политика.

Крым придется вернуть Украине. России просто некуда деваться– в противном случае государство просто развалится. Украинские СМИ восторженноподхватили рассуждения российского политика.Максим Калашников точно знает все, о чем говорят вроссийских министерствах – по крайней мере, так утверждает сам блогер и член оппозиционной"Партии дела". По его словам, российские политики в кулуарах только иговорят о том, как "аннексированный" Крым придется вернуть Украине.Вдохновивший украинские СМИ диалог публициста с бывшимлидером ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) состоялся в эфире интернет-телеканала"Рой ТВ". Калашников уверен,что пройдет несколько месяцев и про возвращение Крыма в России начнут говорить"практически открыто". "Я знаю, что говорят в министерствах.Между собой в коридорах они говорят, что Крым придется отдавать. А деватьсянекуда – все, край", – заявил Калашников.Гиркин с Калашниковым не согласился. С его точки зрения, всегораздо хуже. Сейчас, по его мнению, дело не ограничится Крымом. "ОтдачейКрыма все могло ограничиться в 2015 году. Теперь речь идет о крахе, распаде всегогосударства. Цена ошибки растет с каждым годом", – посетовал он.Апокалиптические прогнозы для России оппозиция делаетрегулярно. Особой популярностью они пользуются на Украине. В частности, "Обозреватель",сейчас тиражирующий эфир "Рой ТВ", неоднократно публиковал "признания"российских оппозиционеров о "полном поражении Путина" на Донбассе, оготовности Москвы сдать ДНР и ЛНР под контроль международной администрации.Как писали Dni.Ru, в Киеве на днях рассказали о целом плане действий, направленном на борьбу с мифической "российской агрессией".Список мероприятий в рамках "плана неотложных мер по противодействию агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму" на ближайшие пару лет планируется обнародовать в июне этого года. После утверждения документа главой государства Киев начнет работу над "стратегией реинтеграции Крыма после его освобождения".