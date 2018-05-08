Ведущий полузащитник футбольной сборной Аргентины и французского Пари Сен-Жермен Анхель Ди Мария может поменять клубную прописку. Руководители парижской команды рассматривают кандидатуру аргентинца для пополнения бюджета и ухода от санкций по финансовому Fair Play.

Ведущий полузащитник футбольной сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария может поменять клубную прописку. Руководители парижской команды рассматривают кандидатуру аргентинца для пополнения бюджета и ухода от санкций по финансовому Fair Play.При этом инициатива продажи Ди Марии исходит от "ПСЖ", а главным соискателем хавбека сборной Аргентины является мадридский "Атлетико", сообщает Cadena Ser. "Матрасники" из столицы Испании рассматривают кандидатуру Ди Марии на случай ухода из команды французского нападающего Антуана Гризманна.