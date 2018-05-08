Все начиналось с проекта Коунрад, в котором Кенесу Ракишеву принадлежало 40% акций. В 2013 году Кенес Ракишев обменял свою долю в Коунрад на 20% акций в Central Asia Metals.

Все начиналось с проекта Коунрад, в котором Кенесу Ракишеву принадлежало 40% акций. В 2013 году Кенес Ракишев обменял свою долю в Коунрад на 20% акций в Central Asia Metals. В этом горнодобывающем комплексе бизнесмену принадлежало почти 20% акций и должность неисполнительного директора.

2017 год. Lynx Resources Limited

В середине 2017 года казнет облетела новость о том, что миллионер Кенес Ракишев планирует приобрести месторождение SASA, богатое цинком, свинцом и серебром. Оглашенная сумма сделки превышает 400 миллионов долларов. Часть средств на ее завершение Ракишев получил от продажи доли своих акций в Central Asia Metals Plc. Ранее бизнесмен был крупным акционером компании, сейчас ему принадлежит место в совете директоров и 9,5% акций.

SASA находится в Македонии. До 2015 года месторождение принадлежало компании Solway Investment Group. В ноябре 2015 владельцем стала Lynx Resources Limited. В 2017 году было добыто почти 400 тонн руды и произведено более десяти тонн цинка, почти пятнадцать тонн свинца (в концентрате).

2018 год. Группа компаний Petropavlovsk

В начале 2018 года Fincraft Holdings Ltd, единственным акционером которой является Кенес Ракишев, завершила сделку по покупке 22,4% акций Petropavlovsk.

Petropavlovsk – горно- и золотодобывающая компания России, входящая в топ-5 крупнейших. Основные 4 предприятия - Пионер, Албын, Покровка и Маломыр. По данным на январь 2018, в 2017 году компания добыла более 13 тысяч тонн рудного золота, что составляет 53% от производства этого металла во всем регионе.

Недавно акционерами было принято решение о назначение нового генерального директора группы компаний Petropavlovsk.

О Кенесе Ракишеве

Кенес Хамитович Ракишев – казахский предприниматель 1979 года рождения, венчурный инвестор, миллионер, входящий в рейтинг Forbes. В 2017 году стал известен на весь мир проведением одного из самых успешных ICO (представив прототип блокчейн-смартфона Finney). Проект за несколько дней собрал более 100 миллионов инвестиций, позже стало известно о двадцати пяти тысячах предзаказов на новинку, которая должна выйти во второй половине текущего 2018 года.

Сооснователь фонда «Саби», организующего поддержку детей из незащищенных слоев населения. Руководитель фонда – его жена Асель Тасмагамбетова.

Состояние Кенеса Ракишева оценивается в более чем семьсот миллионов долларов.