Концентрация CO2 в атмосфере нашей планеты побила очередной плачевный рекорд. Сегодня в каждом кубометре воздуха 410 миллилитров занимает углекислый газ.

Средняя концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере нашей планеты в апреле 2018 года достигла рекордно высокого уровня – 410,31 ppm (частей на миллион). Это означает, что в каждом кубометре воздуха 410 миллилитров занимает углекислый газ.Согласно заявлению, представленному учёными из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, уровень 400 ppm впервые в истории был отмечен в 2013 году. А до индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере Земли никогда не превышало 300 ppm в течение последних 800 тысяч лет.Кстати, климатологи отмечают, что впервые зафиксировали чудовищную отметку в 410 единиц на миллион ещё в апреле 2017 года; данные были получены из погодной обсерватории на Мауна-Лоа (Гавайи). Однако это был единоразовый показатель. А в апреле 2018 года же отметка стала среднемесячной.Команда из Института Скриппса ведёт наблюдения уже 60 лет, с 1958 года, и за это время концентрация углекислого газа в атмосфере нашей планеты увеличилась на 30%, говорят специалисты.При этом люди продолжают жечь ископаемое топливо, а количество выбросов углерода в атмосферу в 2017 году возросло впервые за последние три года.Поскольку углекислый газ является парниковым, рост его уровня приводит к непрерывному повышению средних температур. Поэтому, согласно Парижскому соглашению по климату, заменившему Киотский протокол, подписавшие его государства должны к 2030 году сформировать механизмы для перехода на безуглеродную экономику. Кроме того, страны-участницы договора условились не допустить повышения средней температуры на планете более чем на два градуса по Цельсию.Пока положительный результат мало заметен. Но учёные не сдаются и ищут новые методы борьбы с этой проблемой. Так, в Исландии парниковые газы "упаковывают" под землёй, а в Швейцарии создали установку, которая "поедает" углекислый газ. Другие инженеры предлагают не хранить углекислый газ, а перерабатывать его в топливо и спирты.