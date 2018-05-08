В нижней палате парламента считают, что кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства поддержат на предстоящем сегодня заседании не менее 380 депутатов. Это будет весьма хорошим результатом, отметил думский аналитик.

В нижней палате парламента считают, что кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства поддержат на предстоящем сегодня заседании не менее 380 депутатов. Это будет весьма хорошим результатом, отметил думский аналитик.Проголосовать за кандидатуруМедведева на пост председателя кабинета министров готовы порядка 380 депутатов.Такой прогноз дал думский аналитик.По его словам, назначение поддержит в полном составе фракция"Единая Россия" и ЛДПР (339 и 40 человек соответственно). Кроме того,эксперт не исключил, что несколько представителей фракции "СправедливаяРоссия" также поддержат кандидатуру, предложенную накануне президентом.Фракция КПРФ, скорее всего, останется в оппозиции. Она не отдастМедведеву ни одного голоса, полагает специалист. Голосов депутатов от"ЕР" и ЛДПР будет достаточно для того, чтобы кандидатура получилаодобрение на назначение на должность главы правительства.Напомним, для принятия положительного решения достаточно простогобольшинства – 226 депутатских голосов. "Для премьера, который идет навторой срок, это более чем хороший результат", – сказали "Интерфаксу"в Думе.Собеседник агентства напомнил, что в 2012 году, когда депутатыдавали согласие Владимиру Путину на утверждение Дмитрия Медведева на предыдущийпремьерский срок, он заручился поддержкой 299 депутатов. Тогда против выступили144 парламентария.Рекордную поддержку в аналогичной ситуации получил Владимир Путинв 2008 году. Тогда, будучи главой государства, Дмитрий Медведев внес егокандидатуру на рассмотрение Госдумы. По результатам голосования Путин получилсогласие 392 депутатов при 56 – против.Второе место в этом своеобразном рейтинге занимает кандидатна премьерский пост Виктор Зубков (2007 год). Тогда его назначение одобрил 381депутат, против были 47 человек, восемь воздержались. За Михаила Фрадкова в2004 году проголосовали 356 законодателей (72 были против, восемьвоздержались).Напомним, после вступления в должность президента на новыйсрок Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на постпредседателя правительства. Накануне прошли первые консультации претендента на должностьпремьера с парламентскими фракциями, сегодня они продолжились. В 15 часов Госдума должна собраться на пленарное заседание, в ходе которого будет рассматриватьвопрос о согласии парламентариев на назначение Медведева главой кабмина.Как отметил ранее спикер нижней палаты парламента ВячеславВолодин, депутатам и членам кабинета министров предстоит вместе "приниматьочень много сложных решений". "Важно, чтобы мы продолжали решать этизадачи сообща", – подчеркнул он.