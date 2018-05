После формулического Гран-при Азербайджана российский пилот британской команды Williams Сергей Сироткин был наказан организаторами, которые признали его виновником столкновений с Фернандо Алонсо из McLaren, Нико Хюлькенберга из Renault и Серхио Пересом из Force India.

После формулического Гран-при Азербайджана российский пилот британской команды Williams Сергей Сироткин был наказан организаторами, которые признали его виновником столкновений с Фернандо Алонсо из McLaren, Нико Хюлькенберга из Renault и Серхио Пересом из Force India.Представители Williams не согласны с вердиктом стюардов гонки в Баку и подали протест в Международную федерацию автоспорта на их решения, сообщает Спортбокс.Ru. "Конюшня" Сироткина требует пересмотреть два инцидента, произошедшие в Баку по ходу первого круга дистанции.Williams lodge protest over Alonso’s return to the pits on lap one in Baku#F1 ,#BakuGp pic.twitter.com/YmBePy4bRR— F1Writers™ (@f1writers) 8 мая 2018 г.В первом случает Сироткин столкнулся с экс-чемпионом мира Алонсо и Хюлькенбергом, но Williams обращает внимание FIA на поведение испанского гонщика McLaren, который, по мнению британцев, вел себя не вполне корректно. Второй эпизод связан с аварией Сироткина с Пересом, когда организаторы наказали россиянина тремя штрафными местами на старте гонки в Барселоне.