Подвиг целого народа в личных историях героев войны. Ко Дню Победы на остановках общественного транспорта появились фотографии юных владимирцев, в руках у них снимки прадедов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Авторы проекта - волонтёры совместно с Управлением по делам молодёжи. Истории нескольких героев фотопроекта в нашем следующем материале.

Подвиг целого народа в личных историях героев войны. Ко Дню Победы на остановках общественного транспорта появились фотографии юных владимирцев, в руках у них снимки прадедов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Авторы проекта - волонтёры совместно с Управлением по делам молодёжи. Истории нескольких героев фотопроекта в нашем следующем материале.Рассказывают о своих героях. С фотографией прадедушки в руках Вика сфотографировалась для необычного городского проекта "Мой герой". На разных остановках общественного транспорта ко Дню Победы разместили 19 фотографий. На них дети держат в руках фотографии своих предков, героев-войны.Вика Долгушина, правнучка И. П. Силакова и И. И. Седова: "Моего дедушку зовут Иван Петрович Силаков, он был в стрелковом отряде, а ещё с 43 по 44 годы он был в партизанском отряде имени Гришина. Он рассказывал, что однажды 9 месяцев провёл в окружении, им с самолёта сбрасывали еду и боеприпасы".Известно, что к началу войны за плечами 29-летнего Ивана Силакова уже была служба в армии. 23 июня 1941 уроженца Собинского района призвали вновь. О том, как прадедушка был в окружении и воевал в смоленском отряде, названном в честь легендарного партизана Сергея Гришина маленькая Вика знает по рассказам бабушки. Домой прадедушка вернулся в 46 году, пройдя длинный боевой путь. В семье Долгушиных хранят память и ещё о двух героях-Иванах, отце и сыне. Иван Васильевич Седов ушёл на войну в 1944 года. Его фотографии в семье не сохранилось. Он прошёл всю войну был награждён Орденом Отечественной войны 2 степени. Настоящим героем стал и его сын Иван Иванович.Юлия Долгушина, мама Вики: "Он попал на войну в 1943 году, ему только было только 17 лет. Он сразу стал шофёром и так всю жизнь потом и проработал шофёром. Он получил медаль "За отвагу". Во время артобстрела он вывел свою машину и привёз её на место назначения".Всё произошло в Восточной Пруссии, Иван Иванович был в разведке. Причём он не только вывез свой бронетранспортёр из-под огня, но ещё и устранил повреждения, вернув в расположение бригады рабочую технику. Родные рассказывают, что повоевать герою пришлось на Прибалтийском и Белорусском фронтах. Он был награждён медалями "За отвагу", "За Победу над Германией" и "За взятие Кенигсберга". Службу закончил только в 1948 году. Про войну сам Иван рассказывать не любил. О его подвигах и боевом пути потомки узнали лишь годы спустя, когда стали искать информацию в Интернете. Теперь Долгушины с фотографиями своих героев уже 4 год ходят в строю "Бессмертного полка".Юлия Долгушина, мама Вики: "Мы, неся в руках их портреты, такое чувство, что они идут рядом с нами, плюс ещё мы и парад увеличивается, потому что идут уже правнуки, внуки и нас всё больше и больше".В этом году "Бессмертный полк", как обычно, начнёт собираться в 9 утра на Садовой площади, что у Областной филармонии. А в 10 часов он начнёт движение к площади Победы. Именно так, в едином строю герои войны и их потомки вместе встретят ещё одну годовщину Великой Победы.