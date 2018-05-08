Звезда Интернета – экс-начальник оренбургского Минлесхоза Виталий Скопинцев - вернулся на работу. Правда, с понижением в должности, теперь он лишь ведущий специалист. Чиновника уволили после скандального видеоролика с сотрудниками ведомства.

Звезда Интернета – экс-начальник оренбургского Минлесхоза Виталий Скопинцев — вернулся на работу. Правда, с понижением в должности, теперь он лишь ведущий специалист. Чиновника уволили после скандального видеоролика с сотрудниками ведомства. Тогда Скопинцев исполнял роль фрау Виталины, а также играл в карты на деньги из мешка с надписью "бюджет".В скандально известном теперь ролике его образ был едва ли не самым запоминающимся. Накладной бюст, решительный шаг. Фрау Виталина, она же — начальник отдела использования животного мира оренбургского Минлесхоза Виталий Скопинцев. Но сегодня стало понятно, что эффектные появления вообще в характере оренбургского чиновника. Местная пресса так и напишет: "Фрау Виталина" вернулась на работу"."Я не хочу ничего рассказывать. Все в рамках закона. Остальное узнавайте у нас в юридическом отделе министерства. До свидания", — сказал Скопинцев.Минувшей зимой это видео не посмотрел только ленивый. В нем чиновники министерства лесного хозяйства Оренбургской области играют в карты, ставят на кон бюджетные деньги и даже исполняют этюды у шеста. И все это, если верить ролику, в рабочие будни и на рабочем месте. После публикации весьма красноречивых кадров все та же местная пресса рапортует: всех любителей перевоплощаться без отрыва от госслужбы губернатор региона Юрий Берг уволил. Однако, как выяснилось сегодня, это было не совсем так."Губернатор высказал свою точку зрения на случившееся. Эта точка зрения трансформировалась в заявление по собственному желанию. Никто никого не увольнял. Никаких указов, за исключением освобождения от должности министра по собственному желанию, подписано не было", — заявил помощник губернатора Оренбургской области по связям со СМИ Сергей Щермецинский.После публикации видео губернатор выразился весьма конкретно: мол, такое поведение недостойно государственного служащего. Только вот кадровых решений не принимал. Заявления об увольнении чиновники Минлесхоза, оказывается, написали по сугубо собственному желанию. Однако то ли желания изменились, то ли некому больше в области доверить использование животного мира, но, оправившись от случившегося, Виталий Скопинцев возвращается к прежней работе."Да, то, что он возвращается на свое место после всей этой истории, — это, с одной стороны, удивительно. Но с другой стороны, он не был ни заместителем, ни самим министром. Он простой главный специалист. Как мы знаем, тогда из министерства ушли не только министр и его заместители, но и ряд обычных сотрудников. Может быть, его способности в какой-то там сфере лесного хозяйства оказались столь высоки, что его вернули", — говорит главный редактор регионального информационного агентства Игорь Комиссарчик.С точки зрения закона, не придерешься. Как только Виталий Скопинцев написал заявление, на замещение вакантной должности был объявлен конкурс. И участвовать в нем каждому, в том числе и едва успевшему уволиться кандидату, запретить нельзя."Это не конкурс красоты. Это большое количество согласований для того, чтобы этот или любой другой человек встал на определенную должность, — поясняет юрист Дмитрий Панфилов. — Если это было связано непосредственно с неким таким скандалом, развитым в СМИ после публикации определенного рода материалов, то теперь вопрос к его непосредственному руководителю, который все-таки вновь его принял на работу и рекомендовал для прохождения того или иного конкурса".Аналогичным образом, наверное, вернуться к прежней работе могли бы и другие участники незабываемого видео, кроме Артема Никулина. Бывший замглавы отдела охотничьего хозяйства ближайшие четыре с половиной года проведет в колонии. Он осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Все остальные свободны. В том числе, в принятии решений."Как специалист Виталий Скопинцев хорош. То, что не выдержали несколько больший срок, думаю, оренбургские чиновники поторопились. К сожалению, это столкновение новых технологий и обычной чиновничьей этики", — считает исполнительный вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Виталий Сергеев.Впрочем, как отмечают коллеги, на карьерном пути Виталию Скопинцеву все-таки пришлось сдать назад: бывший начальник отдела теперь принят на работу всего лишь главным специалистом. Что, разумеется, понижение. В остальном же ничего удивительного, талантливые чиновники ведь еще в ролике предупреждали, что продолжение следует.