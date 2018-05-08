Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник, 8 мая, большинством голосов поддержала внесенную накануне президентом Владимиром Путиным кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Законодатели задали интересующие вопросы претенденту на должность премьера и выступили со своей оценкой деятельности прошлого состава правительства.

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник, 8 мая,большинством голосов поддержала внесенную накануне президентом ВладимиромПутиным кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Законодатели задали интересующие вопросы претенденту на должность премьера и выступили со своей оценкой деятельности прошлого составаправительства.Высокая управленческая культураКандидатуру Дмитрия Медведева президент России Владимир Путинвнес на рассмотрение Госдумы в понедельник, 7 мая, спустя пару часов послеинаугурации. "Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особомпредставлении", – сказал глава государства, выступая с трибуны нижнейпалаты. По его словам, прошедшие шесть лет были непростыми, Россия столкнуласьс новыми вызовами и трудностями, однако правительству удалось не только решитьнеординарные и экстренные задачи, но и сохранить перспективы развития,постоянно наращивая возможности.Путин отметил, что достигнутые за последние годы результатыдают основу для решения тех задач, которые были обозначены в посланииФедеральному собранию и в указе "О национальных целях истратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года". "Это и активная политика демографического развития, ростчисленности населения, прорыв в технологиях и науке, повышение темповэкономического развития, доходов граждан, снижение бедности, изменения вобразовании, здравоохранения, запуск крупных инфраструктурных, транспортных иэнергетических проектов, развитие Арктики, обновление городов и многоедругое", – сказал президент.По его словам, реализация всех намеченных проектов требуетслаженных усилий всех ветвей власти, а также регионов, профессиональныхобъединений и делового сообщества. "Вы представляете граждан, избирателей,их интересы и нужды. Рассчитываю на ваше участие в конструктивной работе, вашипредложения будут учитываться", – обратился президент к законодателям.Глава государства также отметил большую заслугу кандидата впремьер-министры в формировании высокой управленческой культуры. "Важнообеспечить преемственность работы правительства. Времени на раскачку нет, надодействовать", – подчеркнул Путин. Он добавил, что Медведев и члены егокабмина последние полтора года активно работали над той программой, котораяизложена в указе о развитии страны до 2024 года, поэтому было бы логично, чтобыэта же команда реализовывала намеченные планы. "Правительство должно бытьготово к последовательным шагам, его формирование должно пройти максимальнобыстро. Прошу поддержать мое предложение о назначении Дмитрия Медведева",– обратился президент к депутатам.Механизмы для развитияВыступая перед Госдумой, исполняющий обязанности главыправительства заявил, что в случае назначения на этот пост он представитпрезиденту предложения по структуре органов исполнительной власти, а такжекандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров. По словамМедведева, это должны быть люди, для которых работа – не просто должность, аобраз жизни."Самое главное – умениепринимать решения и контролировать их исполнение. Ну и нести, конечно,персональную ответственность за результат", – конкретизировал он.Медведев отметил, что новый состав кабинета министров долженучесть предложения депутатов Госдумы, которые высказывались в ходе консультаций сфракциями нижней палаты перед рассмотрением кандидатуры на пост премьера."Мы несем ответственность перед нашими детьми. И нам нужно будет смотретьим в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость занашу страну", – добавил он.Кандидат на пост главы правительства подчеркнул, что новыйсостав кабмина должен действовать в логике, которая обозначена в мартовскомпослании президента России Федеральному собранию и новом "майском указе". Для реализациивсех намеченных задач, отметил Медведев, нужны четыре важных пункта:планирование, финансовые ресурсы, кадры, а также эффективно работающиемеханизмы.По его словам, объем средств для реализации указа президентабудет увеличен до 25 триллионов рублей. "Правительство по поручениюпрезидента должно будет представить предложения по источникам финансированияпоставленных в указе задач. По предварительным подсчетам объем средств будетувеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей. Тоесть, к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менеевосемь триллионов рублей", – рассказал Медведев. при этом он отметил, чтов случае появления дополнительных доходов им будет найдено необходимоеприменение.Готовность к работеПосле выступления Дмитрия Медведева депутаты имеливозможность задать интересующие их вопросы кандидату в председатели правительства.Кроме того, со своими замечаниями и предложениями выступили руководителидумских фракций.Единороссы поддержали кандидатуру Медведева. По словам председателя фракции "ЕР" СергеяНеверова, правительство справилось с вызовами прошлых лет. "Былиреализованы крупнейшие проекты – космодром Восточный, Олимпиада в Сочи,модернизация Трансиба, БАМа, снизилась смертность, выросла продолжительностьжизни, почти решен вопрос с местами в детских садах, многие семьи переехали изаварийного жилья", – напомнил парламентарий.В свою очередь, лидер либерал-демократов ВладимирЖириновский назвал Дмитрия Медведева самым опытным чиновником в стране."Он был главой администрации президента, первым вице-премьером,президентом и главой правительства. Он лидер партии большинства. И у негонормальные отношения с президентом", – пояснил он. При этом фракции КПРФ и"Справедливой России" выступили с критикой некоторых моментовдеятельности прошлого состава кабинета министров.В итоге нижняя палата большинством голосов поддержала кандидатуруДмитрия Медведева на пост главы кабмина. Еще раз выйдя к трибуне, онпоблагодарил законодателей за оказанные поддержку и доверие."Несомневайтесь, правительство будет готово работать с каждым депутатом Госдумыдля реализации масштабнейших задач, которые стоят перед нашей страной", -заверил он депутатов.Обновленный кабминДмитрий Медведев накануне уже представил ряд претендентов напосты в новом кабинете министров. Первым вице-премьером он предложил назначитьАнтона Силуанова, который в прошлом правительстве возглавлял министерствофинансов. Вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может статьТатьяна Голикова, руководившая с 2013 года Счетной палатой.Также среди кандидатов – заместитель председателя правительстваДмитрий Козак (вице-премьер по вопросам промышленности и энергетики), Ольга Голодец (вице-премьер по вопросам культуры и спорта),полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО)Алексей Гордеев (вице-премьер по сельскому хозяйству).Новую должность может занять и бывший министр спорта ВиталийМутко, которого Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером по вопросамстроительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства МаксимАкимов может стать вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономике,заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером пооборонно-промышленному комплексу. Руководить аппаратом правительства по задумкеМедведева будет Константин Чуйченко, занимающий с 2008 года пост начальникаконтрольного управления президента.Опытные профессионалыСпикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, чтокандидатов в новое правительство отличают опыт и профессионализм. По егословам, они прошли большую школу и хорошо себя проявили в ситуацииэкономического кризиса и прочих вызовов. "Антон Силуанов, Татьяна Голикова,Дмитрий Козак, Алексей Гордеев – это люди, на деле показавшие свои лучшиепрофессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевые направленияв правительстве", – подчеркнул спикер.Силуанов, отметил Володин, прошел путь от директорадепартамента до министра, он всегда ответственно относился к выполнению любыхвзятых на себя обязательств. Голикова, добавил спикер, доказала своюэффективность как во время работы в кабинете министров, так и на поступредседателя счетной палаты. "На всех этих должностях она тесновзаимодействовала с депутатами Государственной Думы, прекрасно знает финансовыйи социальный блок. Это очень хорошее решение", – сказал глава нижней палаты.Козака Володин назвал профессионалом в реализации масштабныхпроектов, Гордеева – большим специалистом в аграрной сфере. "Что касаетсядругих кандидатов – и Ольга Голодец, и Максим Акимов, и Виталий Мутко, иКонстантин Чуйченко, и Юрий Борисов – они также опытные профессионалы в областигосударственного управления.Именно таким и должно быть правительство", -резюмировал спикер.Говоря о работе прежнего состава кабинета министров,председатель Госдумы отметил конструктивное взаимодействие между двумя ветвямивласти – законодательной и исполнительной. Благодаря Медведеву, подчеркнулВолодин, сложился доверительный формат сотрудничества междунижней палатой и правительством.Процедура утвержденияПрезидент России Владимир Путин внес кандидатуруДмитрия Медведева на рассмотрение Госдумы в понедельник, 7 мая, спустя паручасов после инаугурации. Согласно Конституции, правительство слагает ссебя полномочия после официального вступления в должность нового главыгосударства. В тот же день начались консультации претендента на пост главыкабмина с парламентскими фракциями.Сначала Дмитрий Медведев встретился с единороссами. В"ЕР" заявили о полной поддержке кандидата. Позже исполняющийобязанности премьер-министра провел консультации с ЛДПР. Во вторник, 8 мая, занесколько часов до начала заседания Госдумы, претендент на должность председателякабмина провел переговоры с фракциями коммунистов и справедливороссов.В соответствии с главным законом страны, председательправительства назначается президентом исключительно с согласия Госдумы.Предложения о кандидатуре руководителя кабмина глава государства вносит внижнюю палату парламента не позднее двухнедельного срока с момента вступления вдолжность. Госдума по закону рассматривает представленную кандидатуру в течениенедели со дня внесения предложения.Второе премьерствоДмитрий Медведев родился в Ленинграде в 1965 году. Учился наюридическом факультете Ленинградского госуниверситета (ныне Санкт-Петербургскийгосударственный университет). Некоторое время работал в администрации главы государства, затем перешел на должность первого зампреда правительства. В 2008году был избран президентом.Высший государственный пост Медведев занимал до 2012 года.Помимо прочего, на его президентство пришелся вооруженный конфликт с Грузией вавгусте 2008 года. Благодаря решительным действиям Москвы удалось быстропринудить Тбилиси к миру.На должности главы правительства Медведев работал с 8 мая2012 года. В 2014 году разразился экономический кризис, вызванный санкционнымдавлением западных стран и резким падением цен на энергоносители. Тем не менее,благодаря грамотным и своевременным действиям правительства удалосьминимизировать негативный эффект для экономики, а затем вернуть ее на рельсыустойчивого роста.