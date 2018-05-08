Бывшие председатели нижней палаты парламента Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на сегодняшнее заседание Госдумы. Планируется, что в 15 часов начнется рассмотрение вопроса о вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Бывшие председатели нижней палаты парламента Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на сегодняшнее заседание Госдумы. Планируется, что в 15 часов начнется рассмотрение вопроса о вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.Как рассказали в пресс-службе нижней палаты, нынешнего кромедвух бывших спикеров Госдумы, на сегодняшнем заседании также будут присутствоватьи другие государственные и общественные деятели. При обсуждении кандидатуры ДмитрияМедведева будут присутствовать председатель Совета Федерации ВалентинаМатвиенко, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, омбудсмсенТатьяна Москалькова, Глава Центризбиркома Элла Памфилова.Кроме того, приглашения направлены секретарю Общественнойпалаты Валерию Фадееву, президенту Российской академии наук АлександруСергееву, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ЛеонидуРошалю, главам региональных заксобраний. К участию в заседании также приглашеныпредставители общественных и деловых организаций, профсоюзные деятели, руководителиведущих вузов и другие известные граждане, сообщает .Напомним, накануне, 7 мая Владимир Путин после инаугурациивнес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия наназначение последнего главой правительства. В этот же день на встрече сфракцией "Единая Россия" Медведев заявил, что предложит Путинукандидатуры Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, АлексеяГордеева, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченкона посты вице-премьеров.