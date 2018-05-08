Бывшие председатели нижней палаты парламента Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на сегодняшнее заседание Госдумы. Планируется, что в 15 часов начнется рассмотрение вопроса о вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.
Бывшие председатели нижней палаты парламента Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на сегодняшнее заседание Госдумы. Планируется, что в 15 часов начнется рассмотрение вопроса о вопрос о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.
Как рассказали в пресс-службе нижней палаты, нынешнего кроме
двух бывших спикеров Госдумы, на сегодняшнем заседании также будут присутствовать
и другие государственные и общественные деятели. При обсуждении кандидатуры Дмитрия
Медведева будут присутствовать председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, омбудсмсен
Татьяна Москалькова, Глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Кроме того, приглашения направлены секретарю Общественной
палаты Валерию Фадееву, президенту Российской академии наук Александру
Сергееву, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду
Рошалю, главам региональных заксобраний. К участию в заседании также приглашены
представители общественных и деловых организаций, профсоюзные деятели, руководители
ведущих вузов и другие известные граждане, сообщает .
Напомним, накануне, 7 мая Владимир Путин после инаугурации
внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на
назначение последнего главой правительства. В этот же день на встрече с
фракцией "Единая Россия" Медведев заявил, что предложит Путину
кандидатуры Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея
Гордеева, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченко
на посты вице-премьеров.