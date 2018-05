Microsoft, ранее отказавшаяся от развития собственных мобильных платформ Windows 10 Mobile и Windows Phone, взяла курс на сближение десятки с iOS и Android. Компания выпустила превью-версию нового приложения Your Phone, которое возьмет на себя часть функций по управлению устройствами на сторонних платформах.

Microsoft, ранее отказавшаяся от развития собственных мобильных платформ Windows 10 Mobile и Windows Phone, взяла курс на сближение "десятки" с iOS и Android. Компания выпустила превью-версию нового приложения Your Phone, которое возьмет на себя часть функций по управлению устройствами на сторонних платформах.Windows 10 уже в некоторой степени интегрирована с операционкой Google. Крупное обновление Fall Creators Update, вышедшее прошлой осенью, позволяет владельцам Android-смартфона продолжать смотреть на большом экране сайты, ранее открытые в мобильном браузере, а также копировать и вставлять контент из универсального буфера обмена.Как было объявлено на конференции Build 2018, Your Phone идет еще дальше, открывая доступ к содержимому смартфона с Windows-компьютера. С его помощью пользователи смогут читать и отвечать на текстовые сообщения, загружать фотографии и получать уведомления. Программа, например, позволит скачать на ПК документ, не доставая устройство из кармана.#YourPhone – La nuova applicazione #Windows10 per continuare a leggere le pagine web dal tuo telefono al PC! https://t.co/NIDTBtqpRv pic.twitter.com/QiAYWa8Pp8— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) 4 мая 2018 г.Новое приложение уже размещено в магазине Windows Store. Загрузить его могут только участники программы тестирования Windows Insiders. Когда Your Phone откроют всем пользователям, не уточняется.Помимо этого, позднее в этом году Microsoft сделает доступной на "айфонах" функцию Timeline ("Временная шкала"), появившуюся в Windows 10 с релизом April 2018 Update. Она позволит обладателям iOS-устройств просматривать, над чем они работали в течение последних 30 дней и как менялись их файлы. Сделать это можно будет через iOS-версию браузера Edge.∎Делать скриншоты в Windows станет прощечитайте такжеПод управлением Windows 10 работает около 700 миллионов устройств, сказали в Microsoft. Год назад таковых было 500 миллионов. На платный пакет офис-приложений Office 365 подписано 135 миллионов активных пользователей. В октябре прошлого года их было 120 миллионов.