Репрессии спецслужб Украины и намеченное на 9 Мая шествие националистов говорят о страхе президента Незалежной Петра Порошенко перед массовым выходом на улицы Киева противников нынешнего режима. Об этом заявил российский политолог Алексей Мартынов.

Репрессии спецслужб Украины и намеченное на 9 Мая шествиенационалистов говорят о страхе президента Незалежной Петра Порошенко передмассовым выходом на улицы Киева противников нынешнего режима. Об этом заявилроссийский политолог Алексей Мартынов.По словам эксперта, власти Незалежной готовы пойти напровокации для того, чтобы сорвать шествие в честь героев Великой Отечественнойвойны. Мартынов отметил, что празднование Дня Победы на Украине переносится на8 мая уже не первый раз. "Как мы видим, не очень удается. 8-го проводятсяофициальные мероприятия, а люди, все равно, отмечают 9-го мая", – цитируетаналитика "ПолитНавигатор".В этом году в украинской столице будут два шествия. Онипройдут практически в одном месте. Как и ранее, несмотря на угрозы радикалов,люди выйдут на акцию "Бессмертный полк". Однако украинскиенационалисты уже анонсировали акцию под названием "бессмертнаядивизия".Как отметил Мартынов, скорее всего, Киев ждут жестокиестолкновения, драки. На его взгляд, таким образом власти Незалежной пытаютсябороться с "Бессмертным полком". "Боятся власти "Бессмертногополка", причем, боятся даже мертвых героев", – подчеркнул аналитик.Напомним, власти Украины ранее неоднократно заявляли опланах по отказу от празднования Дня Победы. День 9 мая планируется сделатьрабочим, а вспоминать павших на Великой Отечественной войне предлагается 8 мая– в День памяти и примирения.Один из инициаторов нововведений – директор печальноизвестного Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По егословам, отказ от празднования 9 Мая – это продолжение политики по разрушениюсоветских традиций.В прошлом году 9 Мая в Киеве националисты устроилипровокации, не подпустив людей к к памятнику Неизвестному солдату. Местнымжителям так и не удалось возложить цветы к памятнику.