Президент США Дональд Трамп заявил во вторник французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает газета The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает газета The New York Times."США готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено в рамках ядерного соглашения, и ввести дополнительные экономические штрафные санкции", — цитирует Трампа РИА Новости.Ожидается, что американский президент скажет, выходят США из Соглашения или нет. Заявление Трамп планирует сделать в 2 часа дня по вашингтонскому времени, в Москве в это время будет 9 часов вечера.Как отмечает телеканал "Россия 24", Вашингтон часто критиковал иранское соглашение. Трамп сам называл его "ужасным". На минувшей неделе американский президент заявил, что нынешний договор якобы не убрал возможность создания ядерного оружия, а лишь отсрочил этот день. Именно поэтому Штаты постоянно говорят о пересмотре сделки, а в случае отказа пугают выходом из соглашения. Кстати, сами американцы не разделяют точку зрения своего президента. Согласно последним соцопросам, 56% граждан США против выхода из договора.Позиция Ирана в данном случае вполне понятна. Что-либо править в документе Тегеран отказывается. Как заявили на прошлой неделе в МИДе страны, Иран добросовестно выполнил все условия сделки, и изменять что-то во "всеобъемлющем плане действий" бессмысленно. Бессмысленным станет соглашение и в случае как раз выхода из него Вашингтона.На постоянные нарушения договора особо акцентировали внимание в Тегеране. И отметили: в случае демарша США Иран следовать соглашению не станет.Многие эксперты называют это ядерное соглашение не иначе как историческим. Оно и понятно: стороны долгое время не могли договориться по поводу так называемой проблемы иранского атома. Только летом 2015-го Тегеран и "Шестерка" международных посредников (среди них – Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия) смогли подписать единый документ. Назывался он Совместный всеобъемлющий план действий. Суть следующая – Иран отказывается от производства оружейного плутония и сокращает собственные объемы обогащенного урана. В ответ страны Запада снимают международные санкции.На первых порах план работал. Тегеран выполнил свою часть договора. Факт, кстати, подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии. Тогда администрация Барака Обамы отказалась от части экономических ограничений. Было это в январе 2016-го. Однако в октябре прошлого года Трамп решил переиграть соглашение. Новый хозяин Белого дома представил более жесткую стратегию по отношению к Ирану. И с того момента Вашингтон постоянно хотел подкорректировать договор.