На своей официальной страничке в социальной сети Живой журнал скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе. Она считает, что спортсменка поступила подло.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живойжурнал" скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала уход фигуристкиЕвгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе. Она считает, чтоспортсменка поступила подло.С присущей ей прямотойМиро раскритиковала поступок Медведевой, написав, что девушке нет оправдания.Блогер уверена, что без Тутберидзе юная фигуристка не достигла бы такихуспехов, какие есть в ее спортивном портфолио на данный момент."Больше10 лет назад малышка-дошкольница Женя Медведева пришла на каток. Девочка была никеми звать ее было никак -– сырой материал, карьера фигуристки которой зависелаисключительно от методик и таланта тренера. Попала бы Женечка кИванову-Петрову-Сидору, не встретив на своем пути Тутберидзе, никто из вас оЖенечке бы никогда не услышал", – считает Лена Миро. Она добавила, что у Этери –настоящий конвейер по производству звезд. И все благодаря ее тренерскомуталанту.Блогер недоумевает, как Женя, из которой Тутберидзе вырастилачемпионку, могла высказать "несовместимую со спортом претензию": "зачем тывыпустила из юниорок Загитову, помешавшую мне, Медведевой, взять олимпийскоезолото?!", – пишет Миро. "Да послетаких заявлений нужно посылать подопечных... Но Этери Тутберидзе непослала", – добавляет блогер."А малолетняя сыкуха,после предъявы, просто перестала брать трубку и отвечать на звонки человека,который сделал из нее этого самого человека. Простите, но вот это -предательство. Иуду помните? Христос, его учитель, дал ему возможность бытьрядом с собой. А в ответ получил предательство", – распекла Медведеву Лена Миро.По мнению блогера, Женя "подленько свалила". "Это – грязь и предательство, которому не может бытьоправдания… А вы готовы ради ништяков предать близких?", – задала риторическийвопрос Миро.О том, что двукратнаячемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 ЕвгенияМедведева уходит от тренера Этери Тутберидзе, стало известно 4 мая. Девушкабудет тренироваться в Канаде у Брайана Орсера.