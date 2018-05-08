На своей официальной страничке в социальной сети Живой
журнал скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала уход фигуристки
Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе. Она считает, что
спортсменка поступила подло.
На своей официальной страничке в социальной сети "Живой
журнал" скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала уход фигуристки
Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе. Она считает, что
спортсменка поступила подло.
С присущей ей прямотой
Миро раскритиковала поступок Медведевой, написав, что девушке нет оправдания.
Блогер уверена, что без Тутберидзе юная фигуристка не достигла бы таких
успехов, какие есть в ее спортивном портфолио на данный момент.
"Больше
10 лет назад малышка-дошкольница Женя Медведева пришла на каток. Девочка была никем
и звать ее было никак -– сырой материал, карьера фигуристки которой зависела
исключительно от методик и таланта тренера. Попала бы Женечка к
Иванову-Петрову-Сидору, не встретив на своем пути Тутберидзе, никто из вас о
Женечке бы никогда не услышал", – считает Лена Миро. Она добавила, что у Этери –
настоящий конвейер по производству звезд. И все благодаря ее тренерскому
таланту.
Блогер недоумевает, как Женя, из которой Тутберидзе вырастила
чемпионку, могла высказать "несовместимую со спортом претензию": "зачем ты
выпустила из юниорок Загитову, помешавшую мне, Медведевой, взять олимпийское
золото?!", – пишет Миро. "Да после
таких заявлений нужно посылать подопечных... Но Этери Тутберидзе не
послала", – добавляет блогер.
"А малолетняя сыкуха,
после предъявы, просто перестала брать трубку и отвечать на звонки человека,
который сделал из нее этого самого человека. Простите, но вот это -
предательство. Иуду помните? Христос, его учитель, дал ему возможность быть
рядом с собой. А в ответ получил предательство", – распекла Медведеву Лена Миро.
По мнению блогера, Женя "подленько свалила". "Это – грязь и предательство, которому не может быть
оправдания… А вы готовы ради ништяков предать близких?", – задала риторический
вопрос Миро.
О том, что двукратная
чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения
Медведева уходит от тренера Этери Тутберидзе, стало известно 4 мая. Девушка
будет тренироваться в Канаде у Брайана Орсера.