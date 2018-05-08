Недавний пожар в торговом центре Зимняя вишня унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети, от огня пострадали десятки людей. Расследование продолжается, но уже сейчас ясно – страшная трагедия не была случайностью. Нарушение норм противопожарной безопасности в России стало нормой.

Недавний пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети, от огня пострадали десятки людей. Расследование продолжается, но уже сейчас ясно – страшная трагедия не была случайностью. Нарушение норм противопожарной безопасности в России стало нормой.По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина,причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стала искра от электропроводки,которая попала на оборудование развлекательного сектора в торговом центре."Искры долетели до кубиков, те загорелись, – рассказал Бастрыкин. – А почему,спрашивается, загорелись кубики? Потому, что они китайского производства. А чемхарактеризуются китайские товары? Качеством и дешевизной. Кубик американский120 долларов, китайский – 20 центов. Зато легко горит".При этом, система противопожарной защиты в "Зимней вишне" присутствовалалишь номинально. Сигнализация, вентиляция, системы пожаротушения – все эти,казалось бы, важные элементы сработали не вовремя или вовсе принесли вред. Ноэто только начало истории. По словам одного из пожарных, ситуация быланастолько сложной, что сотрудники МЧС многого просто не могли сделать."Температура была уже слишком высокой. Там большойкоридор, обшитый пластиком, и, видимо, пошло горение по стенам и потолку, кдверям в кинозалы", – рассказал один из пожарных. Он не исключил, что людивнутри могли быть живы, но они дышали дымом, и к ним было не пробиться, потомучто ничего не было видно.Важно отметить, что меры противопожарной безопасности делятсяна две категории: превентивные и чрезвычайные. Понятно, что проще не допуститьвозгорание, чем потом бороться с огнем даже при наличии исправных системтушения. Тем временем, одной из главных причин возгораний раз за разомстановится использование легковоспламеняющихся материалов, которые, к тому же,еще и выделяют ядовитые вещества при горении.В современной истории примеров подобных трагедий много, и нетолько в России. Так, в 2015 году в Баку при возгорании вентилируемых фасадовжилого дома погибли 16 человек, включая троих детей. Пожарные просто не смоглипробиться внутрь здания, который моментально превратился в огненный факел. Пожарв лондонской высотке Гренфелл Тауэр произошел из-за неправильно подобраннойтеплоизоляции. 21 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону сгорел дотла 10-этажныйотель. В январе 2018-го в Тюмени полыхал жилой дом на площади 1,5 тысячиквадратных метров. Продолжать можно бесконечно.Кроме того, можно вспомнить трагедию в клубе "Хромая лошадь",которая вместе с другими похожими ЧП, дает четкое понимание, что сегодня вРоссии фактически отсутствует какое бы то ни было регулирование использования строительныхи отделочных материалов. С этим однозначно надо бороться. Главный вопрос – как?Логичным было бы введение на государственном уровнерегулирования использования материалов различных классов пожароопасности. Приэтом, очевидно, что заставить облицовывать здания, например, исключительно дорогимикерамогранитом или дешевым, но не уступающим по качеству российскими фасаднымиплитами из негорючего хризотилцемента – это не выход. Но создавать какие-торамки, двигаться в направлении создания безопасной среды, безусловно, необходимо.Наверняка не останутся в стороне от разработкисоответствующих требований и производители стройматериалов, которые в последниегоды все больше внимания уделяют пожаробезопасности. И, кстати, соответствующиеотметки имеются почти на всех видах современной продукции. На фоне этоговозникает сразу несколько вопросов. Например, что мешает сделать выводы изкемеровской трагедии? Что мешает запретить использование теплоизоляции, котораяпри возгорании начинает плавиться и падать огненными зарядами? Почему вместоопасной синтетики не используется тот же проверенный и дешевый хризотил-асбест,который гарантированно не загорится?Да, на массовое переустройство мест скопления людей придетсяпотратиться. Однако только такого рода шаги гарантированно помогут избежать трагедийв будущем. Все это необходимо осуществлять вкупе с системным подходом, внимательными последовательным государственным регулирование. Так и только так можнообеспечить безопасность людей. А пересмотр технических характеристик стройматериалови законодательное регулирование применения изделий различных классовпожароопасности должен стать важнейшим шагом к трагедий, подобных кемеровской.