Биологи из Института теоретической
и экспериментальной биофизики РАН в Пущино разработали простой
и точный метод по определению сорта мяса. Он позволяет отличить кошатину от курятины.
Биологи из Института теоретической
и экспериментальной биофизики РАН в Пущино разработали простой
и точный метод по определению сорта мяса. Он позволяет отличить кошатину от курятины.
Чтобы определить более десяти сортов мяса,
ученые использовали вариант так называемой мультипраймерной полимеразной цепной реакции (ПРЦ) (метод диагностики в
молекулярной биологии – прим. ред.). Он оказался удобнее и дешевле, чем другие методы.
"Разработанный тест проводится легко,
быстро и дешево. Нами были осуществлены все проверки его специфичности,
чувствительности и воспроизводимости", — приводит слова одной из создательниц
теста Ольги Прусаковой "РИА Новости". В настоящее время тип мяса определяют либо при анализе белков,
либо по ДНК.
Однако эти способы имеют целый ряд недостатков. В частности, для
их проведения необходимо использование дорогой. Анализ же российских ученых
требует лишь одной пробирки, двух часов и двух научных приборов
— электрофорезной камеры и ПЦР-амплификатора.
Не секрет, что недобросовестные производители уличного фаст-фуда,
в том числе и шаурмы, нередко подменяют дорогостоящие ингредиенты более
дешевыми. На слуху и жуткие истории о том, что наиболее изощренные и циничные "повара"
используют в качестве начинки для своих изделий мясо кошек и собак. Хочется
надеяться, что с новым изобретением такие страшилки и вовсе канут в Лету.