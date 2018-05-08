Управление Роспотребнадзора по Владимирской области с 1 по 15 мая проводит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области с 1 по 15 мая проводит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита.Специалисты санитарного ведомства расскажут об основных правилах защиты от нападения клещей, об использовании репеллентов, о том, куда нужно обращаться в случае укуса клеща, и о других правилах инфекционной безопасности.Телефон «горячей линии»: (4922) 54-02-32. Время работы – ежедневно по будням с 10.00 до 12.00.