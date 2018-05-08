Итальянский дом моды Дольче Габбана презентовал певцу Филиппу Киркорову роскошные наряды, которые были созданы специально для артиста. Киркоров поспешил похвалиться поклонникам дорогим подарком, но те не оценили стараний мастеров моды.

Итальянский дом моды "ДольчеГаббана" презентовал певцуФилиппу Киркорову роскошные наряды, которые были созданыспециально для артиста. Киркоров поспешил похвалиться поклонникам дорогим подарком, но те не оценили стараний мастеров моды.Артист опубликовал в своем Instagramпару видео и несколько фотографий, на которых он примеряет облачение достойное настоящеекороля. Он написал в микроблоге: "@dolcegabbana в лице их ассистента @davided.n, в торжественной обстановкемне вручил PRESENT ко Дню Рождения, пару эксклюзивных изделий с новейшей коллекции @altasartoria_official , вышитую золотом на самом изысканном шелке , тунику и бомбер сзолотыми пуговицами с уникальной росписью , в том же стиле уникальной коллекции,созданной специально для меня в единственном экземпляре лично @dolcegabbana !!!!". "Большое спасибо, дорогие мои Доменико и Стефано @stefanogabbana!!!!", – поблагодарилдарителей Киркоров.Несмотря на шик и блеск,в котором предстал король русской попсы, большинство фанатов Филиппа оказались,мягко говоря, не в восторге от работы известных модельеров. Поклонников смутилиизображения католических святых на новом облачении артиста.Некоторые отметили,что, присаживаясь, певец будет опускаться пятой точкой прямо на ангела,изображенного спине. "Как на этоможно садиться воообще, не говоря о том, что такое носить вообще нельзя !!!!!","Филипп, красиво. Но лучше это не носить. На выставку отдать православную", "Неэто ли богохульство? Святые на одежде, простите и в туалет так ходить? И сидетьна них...", – не унимались верующие.Пользователи Сетипредположили, что такое облачение больше подойдет служителю церкви нежелиэстрадному артисту. "Вы похожи напопа в этой одежде,на мой взгляд это не пристало человеку не церковному носитьна себе иконы,они являются как бы интимной частью человечества,а вы из них шоуустраиваете ☹️", "Я понимаю если бы священник .. батюшка был одет в током этя понять могу ... например во время крещения детей ... но вот так обычномучеловеку такое носить мне кажется это не есть хорошо ...", – писали взбешенные комментаторы.Были и те, кто отнесся квыходке артиста с юмором. Киркорову предложили построить собственную церковь идаже уличили его в связи с тайным нравственно-этическим движением. "Массону все равно что носить. То с символикойпирамиды с глазом в церкви у икон фотается. То вот теперь богульничает!","Кадило в процессе еще ? 🤔 Ну вот теперь то бизнес пойдет. Осталось хрампостроить", – смеялись поклонники.