Суд назначил ему условный срок - 1,5 года

Суд назначил ему условный срок - 1,5 года39-летний костромич напал на соседа и избил его доской.Инцидент произошел в январе прошлого года в одном из домов на улице Индустриальная. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Из-за сильного шума он вышел на лестничную клетку и увидел там соседа, который работал с лобзиком. Мужчина схватил доску и начал бить ей знакомого. В результате соседа госпитализировали.Сейчас суд назначил ему условный срок - 1,5 года.