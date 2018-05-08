Суд назначил ему условный срок - 1,5 года
Суд назначил ему условный срок - 1,5 года
39-летний костромич напал на соседа и избил его доской.
Инцидент произошел в январе прошлого года в одном из домов на улице Индустриальная. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Из-за сильного шума он вышел на лестничную клетку и увидел там соседа, который работал с лобзиком. Мужчина схватил доску и начал бить ей знакомого. В результате соседа госпитализировали.
Сейчас суд назначил ему условный срок - 1,5 года.