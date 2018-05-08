Его доставили на вертолете из Боговарово
Его доставили на вертолете из Боговарово
В сосудистом центре Костроме кардиохирурги сапсли жизнь шестилетнему мальчику.
Его доставили в больницу на вертолете из Боговарово. Ночью ребенку стало плохо. Он жаловался маме на боль в груди и отдышку. В районной ЦРБ мальчику сделали кардиограмму, которая показала плохие результаты. У ребенка редкий для детей диагноз - инфаркт. В результате врачи удалили тромб.
Сейчас мальчик находится в больнице. Если все будет хорошо, его выпишут через две недели.